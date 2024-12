Takie działania miałyby być lekiem na to, co zdiagnozował w swoim raporcie Draghi: Europa przegrywa technologiczną rywalizację z USA i Chinami, gdyż nie udaje się jej przełożyć innowacji na komercjalizację. Problem w tym, że kwestie, o których mówi się w planowanym European Innovation Act, są we Wspólnocie przedmiotem dyskusji już od 15 lat. Dotąd ciężko mówić o sukcesie i wzmocnieniu konkurencyjności UE. Czy dzięki Zaharievej EIA wreszcie nabierze realnych kształtów?

Oby. Rynek finansowania start-upów w Europie wymaga mobilizacji kapitału prywatnego. Świadczą o tym statystyki, wedle których UE odpowiada jedynie za 5 proc. funduszy wysokiego ryzyka na świecie. Dla porównania udział Stanów Zjednoczonych to aż 52 proc., a Chin – 40 proc. Hildegard Bentele z Europejskiej Partii Ludowej nie ma więc wątpliwości: UE potrzebuje kapitału venture capital, więc musi stać się bardziej atrakcyjna dla międzynarodowych inwestorów.

W 2025 r. Ekaterina Zaharieva ma przedstawić opartą na EIA strategię dla europejskich start-upów. Zapowiedziano, że wkrótce odbędą się publiczne konsultacje dotyczące ustawy.

Co czeka start-upy w 2025 r.?

Na razie finansowanie młodych, innowacyjnych firm w Europie mocno kuleje. Wedle wyliczeń Sifted w I połowie 2024 r. – w ramach 3118 transakcji – w start-upy na kontynencie „wstrzyknięto” 49,9 mld euro (wliczając dług i dotacje). W II połowie roku było to już zaledwie 22,4 mld euro, co oznacza spadek aż o 55 proc. Skurczyła się też liczba samych transakcji – było ich 2221, a więc najmniej od II połowy 2012 r. Jak wynika z analiz PitchBook, strumień z kapitałem wysokiego ryzyka słabnie już trzeci rok z rzędu. Co ważne, ubywa największych transakcji, które pozwalają budować tzw. jednorożce. Jak pokazują statystyki, o ile w 2022 r. odnotowano 163 megarundy (rundy finansowania o wartości powyżej 100 mln dol.), to w 2024 r. było ich 142. Eksperci podkreślają, że deficyt kapitału jest odczuwalny, a to hamuje rozwój innowacyjności. Andreas Treichl, prezes Erste Foundation, w poście na LinkedIn napisał wprost: „talent, nauka i przedsiębiorczość ciążą ku kapitałowi, a obecnie ten kapitał nie znajduje się w Europie”.