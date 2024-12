Honda i Nissan na drodze do fuzji. Szansa na przetrwanie i wyzwanie dla Toyoty

A rzeczywiście taki projekt byłby kluczowy dla japońskiego rynku motoryzacyjnego, który podzieliłby się na dwa „obozy”: Grupę Toyoty oraz drugi kontrolowany przez Hondę, Nissana oraz Mitsubishi, za którym stoi wielki holding przemysłowo-inwestycyjny Mitsubishi Corporation.

Rozluźniłoby to jeszcze bardziej powiązania Nissana oraz Mitsubishi z Grupą Renault, co wcale nie musi być łatwe, ponieważ Francuzi polegają na japońskich technologiach i Hondy z General Motors.

Czytaj więcej Producenci Ranking największych na świecie producentów samochodów. Dominuje jedna marka Portal analityczny Focus2Move.com opublikował wyniki globalnej sprzedaży samochodów osobowych po trzech kwartałach 2024 roku. Toyota Motor Corporation utrzymała pozycję lidera wśród producentów aut i jest najpopularniejszą marką motoryzacyjną od ponad 10 lat. Corolla jest najczęściej kupowanym autem na świecie.

W listopadzie 2024 „Financial Times” napisał, że japońscy właściciele Nissana intensywnie rozglądają się za potencjalnym inwestorem. Zainteresowanie Nissanem wyraził wcześniej tajwański Foxconn i nawet prowadzone były rozmowy między Hon Hai Precision Industry Co., firmą produkującą iPhone’y, w sprawie potencjalnego przejęcia udziałów. Nie ma tu nic dziwnego, ponieważ Tajwańczycy zainwestowali już wcześniej w fabryki produkujące auta elektryczne.

I Honda, i Nissan już zresztą zaczęły ze sobą mocno współpracować w produkcji baterii do aut elektrycznych oraz oprogramowania. A wiosną tego roku dyrektor generalny Hondy Toshihiro Mibe nie ukrywał, że połączenie z Nissanem bardzo by mu odpowiadało. Dla Nissana byłoby to także bardzo korzystne, ponieważ dałoby szansę na łatwiejszy dostęp do finansowania, czego w tej chwili bardzo potrzebuje.

Honda, Nissan i Mitsubishi w pierwszej połowie roku 2024 sprzedały łącznie ok. 4 mln samochodów. W tym czasie Toyota znalazła nabywców na 5,2 mln aut. Honda i Nissan mają także problemy na najbardziej obiecującym dla nich rynku chińskim, gdzie sprzedają aż 70 proc. swojej produkcji. Przegrywają tam z tańszymi producentami, głównie chińskimi, a zwłaszcza z BYD-em, który w tym roku był tam w stanie pokonać nawet Teslę, właśnie dzięki niskim cenom. A Chińczycy mają już za sobą zachwyt zachodnimi markami.