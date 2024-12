Jak wyglądają te negocjacje w praktyce? – Bieżące uzgodnienia dotyczące kompromisowego kształtu tekstu EDIP postępują przy Radzie Unii Europejskiej, w Grupie Roboczej ds. Przemysłu Obronnego (Defence Industry Working Party – DIWP). Spotkania robocze DIWP odbywają się w składach eksperckich z udziałem Komisji Europejskiej, sekretariatu Rady i Prezydencji oraz przedstawicieli i delegatów krajowych, głównie reprezentowanych przez specjalistów i koordynatorów delegowanych ze stałych przedstawicielstw państw członkowskich UE. W spotkaniach biorą udział także przedstawiciele Służby Prawnej Rady oraz Europejskiej Agencji Obrony – tłumaczą urzędnicy MRiT.

Czytaj więcej Biznes Ponad 16 mld dol. w kontraktach zbrojeniowych w Korei Południowej. Czy są zagrożone? Czołgi K2, armatohaubice K9, samoloty FA-50 i artyleria rakietowa K239 Chunmoo. Taki sprzęt zakontraktowaliśmy w Korei i polski podatnik wyda na te zakupy ok. 70 mld zł. Ale mimo turbulencji politycznych na półwyspie koreańskim dostawy mają być niezagrożone.

Dodają, że w ramach rozpatrywania uzgadnianego tekstu (zazwyczaj jest to konkretny rozdział w ramach konkretnego spotkania) punkt po punkcie odbywa się dyskusja i przedstawiane są robocze wnioski – protokołowane następnie przez sekretariat prezydencji Rady. Później spisane uwagi i propozycje są analizowane na szczeblu narodowym i uwagi wracają do Rady. Czasem w ramach tych negocjacji dochodzi także do rozmów bilateralnych.

Pierwsze środki z EDIP za rok

Celem kończącej się w grudniu węgierskiej prezydencji jest osiągnięcie „podejścia ogólnego”, które będzie mogło następnie zostać zaakceptowane w Radzie UE. – W moim przekonaniu to będzie bardzo trudne do osiągnięcia w tym terminie – mówi jeden z polskich urzędników, który bierze udział w tym procesie.

Nie zmienia to faktu, że progres jednak jest. Jak podaje „Financial Times”, w ubiegłym tygodniu Francja złagodziła swoje stanowisko odnośnie do udziału europejskiego przemysłu w EDIP. Węgrzy proponowali, by co najmniej 65 proc. pieniędzy trafiło na Stary Kontynent, a reszta mogła trafić do sojuszników. To wynika z tego, że wiele europejskich koncernów zbrojeniowych ściśle współpracuje z koncernami zbrojeniowymi z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Jednak firmy francuskie, które są w tym obszarze bardzo silne, proponowały nawet 80 proc. udziału europejskiego. Wydaje się jednak, że rząd francuski, widząc m.in. opór sojuszników i wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, uznał, że dalsze upieranie się przy tak dużym udziale Europy nie ma szans powodzenia.

Wiadomo, że w czasie negocjacji poprzednich programów część przedstawicieli polskiego przemysłu niezbyt poważnie potraktowała te projekty, co skończyło się w ten sposób, że programy faworyzowały przemysły zdecydowanie bardziej dojrzałe i silniejsze kosztem maluchów i średniaków takich jak polska zbrojeniówka.