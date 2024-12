Kurierzy liczą na świąteczny boom. Ale mogą się przeliczyć

Zgodnie z prognozami PMR przyspieszenie rozwoju rynku handlu internetowego spodziewane jest dopiero w 2025 r. Karolina Szałas, senior analyst w PMR Market Experts, uważa, że – choć obecnie konsumenci zachowują ostrożność mimo rosnących wynagrodzeń – trudna sytuacja w niektórych branżach, zwłaszcza w sektorze budownictwa, wpływa negatywnie na sprzedaż (widać to m.in. w produktach z kategorii DIY i wyposażenia wnętrz).

Szacuje się, że wartość sektora e-commerce w Polsce, który obejmuje 15 kategorii produktowych, w 2024 r. osiągnie blisko 100 mld zł. Oznacza to wzrost o około 6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dynamika jest zatem wyraźnie słabsza niż w latach 2020–2023. Wówczas rynek ten zanotował łączny przyrost przekraczający 25 proc.

Czy cyfrowy poniedziałek zdetronizuje czarny piątek? Idą zmiany w e-commerce

Eksperci wieszczą sporą zmianę na rynku handlu internetowego. Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce, wskazuje, że Black Friday to jednak nie tylko wielkie wydarzenie zakupowe, ale również ważny dzień dla rynków finansowych. Osiągane wówczas wyniki sprzedaży często stanowią pierwsze sygnały dotyczące przebiegu całego sezonu świątecznego.

– Wraz z dynamicznym wzrostem zakupów online coraz większe znaczenie zyskuje Cyber Monday, który wraz z prognozowanymi 13,2 mld dol. obrotu może stać się największym dniem sprzedażowym, detronizując przy tym czarny piątek – podkreśla.

Czy faktycznie cyfrowy poniedziałek będzie aż tak mocny, przekonamy się o tym lada moment. Paweł Majtkowski zauważa natomiast, iż w tym roku większej sprzedaży należy spodziewać się jednak za oceanem niż na Starym Kontynencie.

– Amerykańska gospodarka radzi sobie lepiej niż europejska i stwarza sprzyjające warunki dla konsumentów – wyjaśnia analityk eToro.

Ale Europa też prawdopodobnie popłynie na fali zakupowego boomu. Badanie przeprowadzone na zlecenie GXO Logistics, potentata w zakresie usług logistyki kontraktowej, przeprowadzone – co prawda – wśród brytyjskich konsumentów, wykazało, że 54 proc. osób, które planują w br. zakupy prezentów świątecznych, skorzysta właśnie z promocyjnych dni, jak czarny piątek i cyberponiedziałek. Ale jeszcze lepiej wypadają w takim zestawieniu Polacy. Aż ponad 64 proc. ankietowanych przez UCE Research naszych rodaków zapowiedziało bowiem, że w br. skorzysta z przecen na Black Friday. Firma PMR Market Experts postanowiła sprawdzić, czy coroczne święto zakupów faktycznie zyskuje w Polsce stałych fanów.

– Nasze badanie wykazało, że aż 84 proc. osób, które skorzystały z rabatów rok temu, planuje to powtórzyć, podczas gdy 14 proc. kolejnych jeszcze się waha – mówi Agnieszka Figiel, Principal Research Executive w PMR. – Natomiast z osób, które w 2023 r. nie brały udziału w wyprzedażach, 30 proc. zamierza to zrobić, a kolejne 52 proc. nadal to rozważało – kontynuuje.

Jej zdaniem to pokazuje, że akcje promocyjne mają nad Wisłą potencjał wzrostu, przyciągając coraz więcej nowych klientów. Z badania wynika zresztą, iż z tych promocji w naszym kraju najchętniej korzystają osoby do 44. roku życia. W pokoleniu Z ów odsetek sięga 66 proc.