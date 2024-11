Zakupy na święta wyhamują?

– 2023 r. upłynął pod znakiem zmienności rynków, na którą wpłynęły m.in. inflacja czy globalna niepewność. Część z tych czynników utrzymała się w bieżącym roku. I to zaciskanie pasa przez konsumentów może spowodować, że końcówka roku faktycznie okaże się trudna – przyznaje Andrzej Ciesielski, współzałożyciel platformy Furgonetka.pl, broker usług KEP.

Jak wskazuje, sprzedaż we wrześniu była słabsza niż rok temu, co przełożyło się na mniejszą liczbę przesyłek. – Negatywny wpływ na sektor transportowy wywarła także powódź, która dotknęła południe kraju. Październik pod tym względem wypada lepiej, ale do prognoz na koniec roku podchodzimy z dużą ostrożnością – zaznacza Ciesielski.

Grzegorz Rudno-Rudziński, managing partner w Univio, też podkreśla, że z rynku dochodzą sygnały o postępującym „wypłaszczaniu peaku świątecznego”. – Już w listopadzie ub.r. można było zaobserwować słabszy szczyt niż rok wcześniej. Od paru tygodni nasi klienci zgłaszają, że obserwują kontynuację tego trendu. Powód? Większa skłonność do oszczędzania i odkładania wydatków przez konsumentów – twierdzi.

Ale częściowo za tę tendencję mogą też odpowiadać sami e-sprzedawcy. – W obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności i walki o utrzymanie rentowności policzyli koszty obsługi peaku i doszli do wniosku, że taka inwestycja w obsługę kilkutygodniowego wzmożonego ruchu w ich sklepie się nie kalkuluje – wskazuje Rudno-Rudziński.

Jednakże zdaniem Rafała Nawłoki, prezesa DPD Polska, sytuacja na rynku KEP nad Wisłą nie jest wcale tak zła. Nie wierzy on, by tegoroczny szczyt paczkowy przyniósł rozczarowanie. – Sądzę, że nie będzie odstawał on od tego w 2022 r. Pod względem wolumenów spodziewam się solidnego dwucyfrowego wzrostu – przekonuje.

Prognozuje, że cały rok powinien zakończyć się w branży KEP na 11–13-proc. plusie. I to pomimo słabszego września, który był konsekwencją powodzi. – Wpłynęła ona na dostawy negatywnie, ale tylko w regionach, gdzie wystąpiła. Szybko nastąpiła odbudowa rynku. Spadki po powodzi zostały zneutralizowane zwiększonymi zamówieniami od osób, które zostały poszkodowane i kupowały nowe produkty. W konsekwencji w skali roku efekt powodzi będzie miał nieznaczny wpływ na wynik końcowy branży KEP – tłumaczy prezes DPD Polska.