Kongres koncentruje się na praktycznych rozwiązaniach, które łączą zrównoważony rozwój z dynamicznym wzrostem gospodarczym. To przestrzeń dialogu między różnymi sektorami, wspierająca innowacje i współpracę na rzecz wyzwań przyszłości. Organizatorzy – Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei – podkreślają, że wydarzenie ma wyjątkowe znaczenie w budowaniu nowoczesnej, odpowiedzialnej gospodarki. – Kongres to okazja, by pokazać, że troska o środowisko i rozwój gospodarczy mogą iść w parze – mówi Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze. Artur Beck, CreativeHarder, producent wydarzenia, dodał – Tworzymy platformę, gdzie liderzy różnych branż wymieniają się doświadczeniami i kreują rozwiązania, które napędzają zmiany.

Najważniejsi uczestnicy Kongresu

W gronie gości znajdą się m.in. Tomasz Siemoniak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Małgorzata Adamkiewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Adamed, Wojciech Wolny, Prezes Zarządu Euvic, Marian Owerko – Założyciel i Prezes Rady Nadzorczej Foodwell (dawniej Bakalland), Rafał Sonik – przedsiębiorca, sportowiec i filantrop, oraz dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Patronaty i wsparcie naukowe

Polska Moc Biznesu została objęta patronatami honorowymi przez Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Warszawską. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem sprawuje UNEP/GRID.

Cztery ścieżki tematyczne – BE SAFE, BE VALUE, BE SMART, BE READY

Tegoroczna edycja Kongresu Polska Moc Biznesu odbywa się pod hasłem BE SAFE, BE VALUE, BE SMART, BE READY, wskazując na cztery kluczowe obszary, które stanowią fundament współczesnej gospodarki. BE SAFE, BE SMART I BE READY

Pierwszy z nich, BE SAFE, koncentruje się na stabilności gospodarczej i bezpieczeństwie w czasach globalnych kryzysów ekonomicznych oraz geopolitycznych. Dyskusje dotyczyć będą m.in. narzędzi, które Polska może wykorzystać do wzmocnienia swojej pozycji w regionie, oraz rozwiązań wspierających bezpieczeństwo energetyczne. Szczególną uwagę poświęcono odnawialnym źródłom energii, odpowiedzialności wobec zmian klimatycznych oraz termomodernizacji budynków, jako skutecznemu sposobowi na redukcję kosztów energii i poprawę jakości powietrza.

W ramach ścieżki BE VALUE poruszone zostaną kwestie związane z budowaniem wartości gospodarczej opartej na lokalnych zasobach oraz odpowiedzialności społecznej. Uczestnicy będą dyskutować o prawach człowieka, różnorodności i demokracji jako fundamentach stabilnego rozwoju, a także o wspieraniu lokalnych inicjatyw, które mogą napędzać rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Wyjątkowe miejsce w programie zajmują tematy zdrowia psychicznego, które staje się coraz większym wyzwaniem w kontekście dorosłych i dzieci. Eksperci omówią również rolę gospodarki cyrkularnej w budowaniu zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Ścieżka BE SMART odnosi się do gotowości Polski na przyszłe wyzwania, w tym nadchodzącą prezydencję w Unii Europejskiej oraz skierowana jest na zagadnienia cyfryzacji, sztucznej inteligencji i innowacji technologicznych. Paneliści przyjrzą się możliwościom efektywnego wykorzystania technologii w budowaniu przewagi konkurencyjnej, jednocześnie analizując wyzwania związane z odpowiedzialnym zarządzaniem danymi i bezpieczeństwem cyfrowym. W ramach debat zostaną omówione również zrównoważone praktyki w międzynarodowych korporacjach oraz rola kobiet w kształtowaniu nowoczesnego biznesu.

Ostatnia ścieżka, BE READY poruszy tematykę ochrony ludności i obrony cywilnej. Eksperci przybliżą również priorytety naszego kraju na arenie europejskiej, zwłaszcza w kontekście wzrostu konkurencyjności i rozwoju jako regionalnego HUB-u inwestycyjnego. W programie znajdą się również tematy związane z ESG Compliance, zrównoważonym finansowaniem oraz polityką migracyjną, kluczową dla przyszłości rynku pracy w Polsce.

Potok Społeczny i Gala DNA

Na scenie Potok Społeczny NGO zaprezentują swoje projekty wspierające zrównoważony rozwój i solidarność społeczną. Wieczorem odbędzie się gala konkursu „DNA – Pomaganie mamy w genach”, podczas której wręczone zostaną nagrody dla organizacji i firm za ich działania na rzecz powodzian. Statuetka DNA jest symbolem zaangażowania i odpowiedzialności społecznej, a jej zdobycie to prestiżowe wyróżnienie dla tych, którzy aktywnie pomagają najbardziej potrzebującym. Gala będzie również okazją do podkreślenia roli solidarności w obliczu kryzysów oraz inspiracji do podejmowania kolejnych inicjatyw pomocowych.

Kongres to przestrzeń dialogu, innowacji i inspiracji, a także okazja do zdobycia wiedzy i nawiązania cennych kontaktów. Więcej informacji oraz szczegółowa agenda dostępne są na stronie wydarzenia.

