Pentryt jest niezbędny do wytwarzania lontów i detonatorów, także tych wytwarzanych na potrzeby rynku cywilnego, np. górnictwa i budownictwa. Z kolei heksogen to organiczny związek chemiczny - kruszący materiał wybuchowy często stosowany przez wojsko. Używany jest m.in. do produkcji amunicji wielkokalibrowej. Dziś w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego „rozszerzenia możliwości współpracy w obszarze podstawowej działalności Nitroerg tj. zwiększenia możliwości produkcyjnych”. O co chodzi?

Reklama

Czytaj więcej Biznes Azoty chcą produkować materiały wybuchowe wspólnie z PGZ Dziś podpisano list intencyjny o współpracy gigantów. Ale historia tego typu listów w polskiej zbrojeniówce jest długa, a efekty mizerne.

Produkcja ma ruszyć w 2028 r.

Nitroerg za ponad 250 mln zł chce uruchomić instalację do produkcji materiałów, które do tej pory spółka sprowadzała z zagranicy. Część pieniędzy może pochodzić od ARP. I choć do tej pory mający w 2023 r. ok. 500 mln zł przychodów Nitroerg produkował na rynek cywilny, to założenie jest takie, że po uruchomieniu tej instalacji spółka będzie dostarczać swoje produkty także do przemysłu obronnego. Nowa linia produkcyjna będzie mogła produkować albo 1200 t pentrytu albo 600 t heksagenu rocznie, bądź podzielić produkcję między te dwa materiały.

Czytaj więcej Gospodarka Wyniki audytów w ARP: „szkody wielkich rozmiarów” Nieprawidłowości na łączną kwotę kilkuset milionów złotych, w tym wydatki na niepotrzebne ekspertyzy, i pomijanie prawa zamówień publicznych – wykryli audytorzy w działaniach poprzednich władz Agencji Rozwoju Przemysłu. Są zawiadomienia do prokuratury.

- Inwestycja powinna się rozpocząć w czwartym kwartale 2025 r., a zakończyć w drugim kwartale 2028 r. – wyjaśnia Marek Mrówczyński, prezes zarządu Nitroergu.