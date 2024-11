IKEA zapłaci 6 mln euro odszkodowania więźniom z NRD. Co z innymi firmami?

Więźniowie polityczni i kryminalni w Niemczech w okresie zimnej wojny byli zmuszani do produkcji mebli dla IKEA. Informacje te wyszły na jaw w szwedzkich i niemieckich mediach ponad dekadę temu, co skłoniło firmę do zlecenia niezależnego dochodzenia.

Więźniowie w NRD produkowali meble dla IKEA, światowego giganta w branży wyposażenia wnętrz, jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku - wykazało dochodzenie przeprowadzone przez audytorów Ernst & Young. Przedstawiciele IKEA w tamtym czasie prawdopodobnie wiedzieli, że więźniowie polityczni byli wykorzystywani do uzupełniania siły roboczej w NRD-owskich fabrykach szwedzkiej sieci – przypomina CNN.

Zachodnie firmy korzystały z pracy przymusowej więźniów w NRD

Dziesiątki tysięcy więźniów w NRD zmuszano do pracy w fabrykach, co czyniło z tego kraju kluczowe źródło taniej siły roboczej, z której, jak się uważa, korzystało wiele zachodnich firm.

W oświadczeniu IKEA Niemcy poinformowała, że dobrowolnie przeznaczy 6 mln euro (około 24 mln złotych) na nowy fundusz rządowy utworzony w celu zapewnienia odszkodowań ofiarom władz NRD. Po dziesięcioleciach kampanii grup ofiar, rządząca koalicja rządowa Niemiec zaproponowała w 2021 r. utworzenie funduszu pomocowego. CNN informuje, że niemiecki Bundestag zagłosuje nad jego utworzeniem w nadchodzących tygodniach, chociaż jest już tylko czysta formalność.