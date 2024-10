Ukraińska zbrojeniówka zaraz wystrzeli. W czasie wojny zdołano zbudować potęgę

Mimo że te nowe firmy są małe, to jest ich tak dużo, że i tak osiągają znaczne wolumeny produkcji, a na dodatek są bardzo innowacyjne. – Oni robią np. doskonałe systemy naprowadzania. Prywatne firmy robią naprawdę niesamowite rzeczy im się udało np. dostosowanie rakiet amerykańskich do potrzeb ukraińskich i to w bardzo krótkim czasie – mówi polski przedsiębiorca od lat zaangażowany na Ukrainie i dodaje, że tam powstają firmy, które wkrótce mogą stać się bardzo silne. Ta innowacyjność to efekt m.in. zaangażowania wielu rozwiązań z rynku cywilnego na potrzeby armii, ale też kopiowania rozwiązań (przy okazji nie za bardzo przejmując się prawami własności). Wiadomo, że takie próby są np. podejmowane wobec polskiej amunicji krążącej Warmate, a swego czasu, gdy Ukraińcy nie mogli się doczekać części do polskich Krabów, rozłożyli jedną armatohaubicę i niektóre z nich zaczęli produkować samodzielnie.

Ukraińska zbrojeniówka szybko zwiększa produkcję. Z fabryczki prosto na pole walki

Dlaczego ten przemysł tak szybko się rozwija? Oczywistym jest, że wymusza to wojna z Rosją i doświadczenia z codziennego używania uzbrojenia. Ale jest kilka czynników, które jeszcze ten rozwój nakręcają.

Po pierwsze, założenie rządu w Kijowie jest takie, że zakupy finansowane z ukraińskiego budżetu mają być kierowane głównie do podmiotów, które produkują na Ukrainie. Poza granicami mogą być wydawane środki od zagranicznych donorów. A już teraz dochodzi do takich sytuacji, gdy to zachodnie kraje finansują zakupy w ukraińskim przemyśle – tak jest np. w przypadku Danii i sfinansowania zakupu 18 haubic kołowych Bogdana. Na marginesie można zauważyć, że sporo komponentów do tego uzbrojenia produkuje Ponar Wadowice.

Po drugie, Ukraińcy mają obecnie niesamowicie krótki czas testowania nowych produktów. Wspominane Bogdany były sprawdzane zaledwie kilka tygodni – gdy np. polskie haubice Krab na podwoziu gąsienicowym kilka lat. – Tam robią prototypy, czy tzw. testtypy i od razu je posyłają na linię frontu. I jak zadziałają, to po prostu wdraża się je do produkcji – wyjaśnia Przemysław Kowalczuk, były członek zarządu spółki Mesko, której produkty także trafiły na Ukrainę. W ten sposób bardzo szybko udaje się też eliminować tzw. choroby wieku dziecięcego uzbrojenia – po prostu w kolejnych partiach produkcji poprawia się to, co się nie sprawdziło na froncie.

Po trzecie, obecnie na Ukrainie wiele regulacji dotyczących zgód środowiskowych i pozwoleń na produkcję zostało de facto zawieszonych. To oznacza, że można szybko rozpocząć produkcję – w przeciwieństwie do krajów UE, gdzie wymagania ochrony środowiska, wymogi koncesyjne itd. powodują, że wybudowanie nowej fabryki wymaga co najmniej kilku lat.