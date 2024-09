Święto Kina wieńczy słaby kwartał. Weekend tańszych biletów

Co to wszystko oznacza dla wyniku branży w kończącym się za tydzień trzecim kwartale? Dane Boxoffice.pl (bez filmów UIP) za niepełny trzeci kwartał br. mówią, że kina sprzedały na razie 5,65 mln biletów za 133 mln zł (średnia cena wejściówki to zatem 23,9 zł). Dla porównania w całym trzecim kwartale 2023 r. (także bez filmów UIP) kasy kin wydały 11,1 mln biletów za około 221 mln zł (średnia cena to 19,9 zł). W tym ujęciu to spadek o około 50 proc.

Przedstawiciele kin nieoficjalnie przyznają: jasne jest, że tej różnicy nie da się w pełni nadrobić w tydzień, mimo że przed kinami doroczna akcja promocyjna, wspierana finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Przed nami jeszcze ważny weekend września, w którym ruszamy z akcją Święto Kina. Tym razem ceny biletów będą niższe niż zwykle nie przez jeden dzień, jak w minionych latach, ale przez dwa. Obowiązywać będzie jedna cena: 13 zł za wejściówkę. Spodziewam się, że dzięki temu wydarzeniu po dziewięciu miesiącach br. wyniki kin będą zbliżone do ubiegłorocznych – mówi Jagiełło. – Myślę, że kina Helios mogą w tym czasie (dwa dni weekendu – red.) liczyć na ćwierć miliona widzów – szacuje szef tej sieci.

Cinema City swoich oczekiwań w tej kwestii nie zdradza, ale biorąc pod uwagę udział Heliosa w rynku, akcja Święto Kina może zatem przynieść w br. około 1 mln widzów.

To dwa razy więcej niż w 2022 r. (500 tys.) i prawie dwa razy więcej niż w 2023 r. (550 tys.). Wpływy z biletów mogą być natomiast więcej niż dwa razy wyższe, ponieważ cena biletu urosła o złotówkę – z 12 złotych w minionych latach (8,3 proc.).