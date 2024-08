- Dwadzieścia lat temu, kiedy Stowarzyszenie Filmowców Polskich zainicjowało program Polskie Kino Młodego Widza, mieliśmy marzenie – marzenie, aby młodzi widzowie w Polsce mogli nie tylko oglądać, ale i aktywnie uczestniczyć w świecie filmu, aby kino stało się integralną częścią ich życia i rozwoju. Dziś, z pełnym przekonaniem, mogę powiedzieć, że to marzenie spełniło się w sposób, który przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Polskie Kino Młodego Widza to nie tylko pokazy filmowe. To platforma, która przez te dwadzieścia lat stała się miejscem spotkań, warsztatów, konkursów i interakcji z twórcami filmowymi. To przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty. Program ten nieustannie dąży do tego, aby kultura filmowa była dostępna dla wszystkich – nie tylko w dużych miastach, ale również w małych miejscowościach, które do tej pory miały ograniczony dostęp do kina – mówi Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

PKMW to sztandarowy program – prężnie działającego w SFP – Koła Realizatorów Filmów dla Młodego Widza (dawniej pod nazwą Koła Realizatorów Filmów dla Dzieci i Młodzieży), przez kilkanaście lat prowadzonego przez Andrzeja Romana Jasiewicza; w obecnej kadencji szefuje mu Waldemar Szarek – obaj w pełni oddani kinu skierowanemu do młodych widzów. Głównym założeniem programu jest zaproszenie młodych widzów nie tylko do spędzania wolnego czasu w kinie, ale do aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej poprzez udział w projekcjach, warsztatach, konkursach, spotkaniach z artystami. Jego ważnym celem jest także promocja rodzimego kina dla dzieci i młodzieży, zarówno w kraju, jak i przez wiele lat za granicą, a to poprzez organizowane projekcje i przeglądy filmowe, nie tylko w dużych miastach, ale również w małych ośrodkach, do tej pory dla kina mało „dostępnych”, jak również udział w prestiżowych imprezach, z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni na czele.

Jutka Mat. Partnera

W ramach programu PKMW zorganizowano projekcie i spotkania z twórcami w Armenii, Chinach, we Francji, w Hiszpanii, Holandii, Kenii, Niemczech, Rosji, Republice Południowej Afryki, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Turkmenistanie, Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Polscy dziecięcy jurorzy wielokrotnie brali udział w międzynarodowych festiwalach dziecięcych w Giffoni i Zlinie. W ramach współpracy z Giffoni Film Festival zorganizowany został polsko-włoski konkurs na scenariusz filmu dla dzieci i młodzieży.

Przez dziewiętnaście lat w ramach programu Polskie Kino Młodego Widza zaprezentowano 60 pełnometrażowych polskich filmów fabularnych i animowanych oraz blisko 300 krótkometrażowych animacji rodzimej produkcji. Projekcje i warsztaty, które zorganizowano m.in. w Cieplewie, Jastarni, Katowicach, Łagowie, Łebie, Łomży, Malborku, Płocku, Pruszczu Gdańskim, Radomiu, Sanoku, Tarnowie, Zakopanem i Żywcu, zgromadziły ponad 150 tysięcy widzów.

Podczas 20. edycji Polskiego Kina Młodego Widza w ciągu czterech miesięcy (wrzesień – grudzień) zorganizowane zostaną pokazy filmowe w dwudziestu miejscowościach: Białobrzegach, Bielsku-Białej, Bolesławcu, Bydgoszczy, Gdyni, Elblągu, Jeleniej Górze, Józefowie, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lęborku, Lublinie, Łodzi, Mikołowie, Podkowie Leśnej, Świdwinie, Tarnowie, Warszawie, Wejherowie.

Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście udział PKMW w tegorocznej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Sekcję „Gdynia Dzieciom” wymyślili filmowcy, którzy dużą część swej twórczości dedykowali młodym widzom, m.in. Krystyna Krupska-Wysocka, Witold Giersz i Leszek Gałysz. Tegoroczną edycję zainauguruje przedpremierowy pokaz „Smoka Diplodoka” w reż. Wojciecha Wawszczyka. Ta pełnometrażowa animacja inspirowana kultowymi komiksami Tadeusza Baranowskiego, opowiada historię głodnego przygód małego dinozaura, który wyrusza w niezapomnianą podróż po najdziwniejszych światach, by odnaleźć zaginioną rodzinę. Pokaz odbędzie się pierwszego dnia festiwalu o godz. 9.00, tak więc – jak co roku – sekcja „Gdynia Dzieciom” tak naprawdę otworzy kolejną, już 49. edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Kapral Wojtek Mat. Partnera

Tegoroczny, jubileuszowy program Polskiego Kina Młodego Widza jest wyjątkowo efektowny. Blisko pół setki atrakcyjnych tytułów. Premiery i żelazna klasyka, długie metraże i krótkie, fabuły i animacje, tytuły kinowe i odcinki seriali telewizyjnych. Siedem zestawów krótkich animacji skierowanych do młodych kinomanów w różnym wieku (od przedszkolaków poprzez 7+ , 10+ do 12+ ) oraz dziewięć pełnometrażowych fabuł (od 6+ do 14+ ), i jeszcze jeden znakomity pełnometrażowy dokument (12+ ).

Ofertę przedszkolną wypełnią nowe odcinki cieszących się ogromną popularnością w kinach – co jest swoistym ewenementem – telewizyjnych seriali „Kicia Kocia” i „Basia”. Zaprezentowane zostaną także premierowo odcinki seriali „Szalone wynalazki”, „Toru Superlis”, „Szmatkowe Królestwo”, „Chichraszek”, „Limonek i Bezia”, „Bystre oczka” i „I love this job”. Dla dzieci nieco starszych godne polecenia są urocze plastycznie, pełne filozoficznej głębi krótkie animacje: „Wielkie zmartwienie” Zbigniewa Koteckiego, przypowieść o tym, że prawdziwe szczęście zaczyna się od poznania samego siebie, więc warto spojrzeć we własne wnętrze, „Siostra” Kasi K. Pieróg, przypominające, że inni, zwłaszcza rodzina, są nie mniej ważni, oraz „Zapomniana książka” Agaty Gorządek, opowiadająca o stracie i radzeniu sobie z samotnością.

Wśród nowych rodzimych animacji są trzy tytuły szczególne, to tzw. dokumenty animowane: „Magda” Adeli Kaczmarek przypomina losy tytułowej piętnastoletniej bohaterki, zaprzysiężonej w 1940 roku żołnierki Brygady Podhalańskiej, polsko-brytyjski „Kapral Wojtek” Iana Gardnera opowiada historię niedźwiadka adoptowanego przez żołnierzy Korpusu Polskiego w czasie walk o Monte Cassino, a „Bezsenność Jutki” Marii Görlich-Opyd to przejmująca ekranizacja książki Doroty Combrzyńskiej-Nogali, z ilustracjami Joanny Rusinek, o siedmioletniej dziewczynce, która sądziła, że przyjechała do Łodzi na wakacje, a utkwiła wraz z dziadkiem i ciocią w żydowskim getcie.

Basia. Jestem w sam raz Mat. Partnera

Niezwykle atrakcyjnie zapowiadają się propozycje pełnometrażowe, obok animowanego „Smoka Diplodoka” zaprezentowane zostaną: nowa „Akademia Pana Kleksa” według Jana Brzechwy, tym razem wyreżyserowana przez Macieja Kawulskiego, druga odsłona przygód Waldka, Staszka i Delfiny, czyli „Za duży na bajki 2” Kristoffera Rusa, „Supersiostry” Macieja Barczewskiego, w których w tytułowe bohaterki obdarzone nadprzyrodzonymi mocami efektownie wcieliły się Katarzyna Gałązka i Karolina Bruchnicka, a także „Dziewczyńskie historie” Agi Borzym, frapujący dokument, także „chłopacki”.

I jeszcze coś specjalnego, z okazji jubileuszu PKMW członkowie Koła Realizatorów Filmów dla Młodego Widza wybrali „Przeboje 20-lecia”. W piątce najchętniej oglądanych tytułów znalazły się: „Podróż za jeden uśmiech” (1972) Stanisława Jędryki, „Wielka podróż Bolka i Lolka” (1977) Władysława Nehrebeckiego i Stanisława Dülza, „Proszę słonia” (1978) Witolda Giersza, „Za niebieskimi drzwiami” (2016) Mariusza Paleja, „O psie, który jeździł koleją” (2023) Magdaleny Nieć. Dla tych, którzy nie widzieli – projekcje obowiązkowe, dla pozostałych – tych małych i tych dużych – podróż sentymentalna.

Organizatorem Polskiego Kina Młodego Widza jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Patronat honorowy nad projektem objęli: UNICEF Polska, Rzecznik Praw Dziecka , Związek Nauczycielstwa Polskiego. Patronami medialnymi są Magazyn Filmowy oraz Rzeczpospolita. Partnerami są Lirene oraz Zespół Edukatorów Filmowych.

www.pkmw.pl

Materiał Promocyjny