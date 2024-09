Materiał przygotowany przez PPL

Inicjatywa Forum zapoczątkowana przez Macieja Laska, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. CPK ma na celu stworzenie platformy do dialogu i współpracy w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości lotniczej. Gospodarzem drugiej edycji były Polskie Porty Lotnicze S.A. (PPL).

Forum stanowi doskonałą okazję do omówienia kluczowych kwestii dotyczących rozwoju branży lotniczej w Polsce. Wspólne wypracowywanie rozwiązań i ustalanie priorytetów to fundament efektywnej współpracy w sektorze, który odgrywa coraz większą rolę w gospodarce kraju. Maciej Lasek podkreślił wagę tych spotkań:

- Ta formuła spotkań potwierdza jak istotny jest dialog w branży lotniczej dla jej dalszego rozwoju i budowania przyszłości tego kluczowego sektora. Dyskusje były tak owocne, że wydarzenie trwało dłużej niż planowaliśmy - tak wiele tematów wymaga wspólnego działania. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku spotkamy się ponownie w tym gronie, aby kontynuować pracę nad kolejnymi wyzwaniami polskiego lotnictwa - podsumował.

Aktualizacja „Polityki Rozwoju Lotnictwa Cywilnego do 2030 r.”

Jednym z głównych tematów tegorocznego forum była aktualizacja „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r.”. W obliczu dynamicznego rozwoju sektora lotniczego na świecie Polska musi dostosowywać swoje strategie do nowych warunków rynkowych i regulacji europejskich. Aktualizacja polityki rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku jest niezbędna, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na transport lotniczy, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy.

- Wierzę, że te spotkania to fundament, dzięki któremu powstanie nowa, bardziej zrównoważona strategia rozwoju lotnictwa cywilnego – powiedział Andrzej Ilków, prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A. Zdaniem prezesa, równomierny rozwój infrastruktury lotniczej na terenie całego kraju jest kluczem do zrównoważonego wzrostu zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

- Jako PPL chcemy być partnerem dla portów regionalnych, wspólnie pracować nad rozwojem, a nie konkurować. Zależy nam na zacieśnieniu współpracy – chcemy pełnić rolę starszego brata, który wspiera młodsze porty swoją wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie czerpiąc inspirację z ich świeżych pomysłów – wskazał Andrzej Ilków.

Aktualizacja strategii będzie obejmować nie tylko kwestie związane z infrastrukturą, ale także z reformą nadzoru lotniczego i zwiększeniem nacisku na edukację i rozwój kadr. Zmiany są konieczne, aby dostosować się do wymagań unijnych oraz zapewnić harmonijny rozwój wszystkich segmentów lotnictwa, w tym cargo, general aviation oraz dronów.

Katalityczny wpływ lotnisk na gospodarkę

Lotniska odgrywają nie tylko rolę w przemieszczaniu ludzi i towarów. Stanowią one kluczowy element rozwoju gospodarczego regionów, w których się znajdują. Dotychczas szacowano, że w Polsce lotniska stworzyły około 220 tysięcy miejsc pracy i generują około 2 proc. PKB.

Jednak, jak zauważył Adam Sanocki, członek zarządu PPL S.A., to tylko szacunkowe dane. - Musimy w końcu przeprowadzić kompleksowe badanie wpływu lotnisk na gospodarkę. Tylko twarde dane pozwolą nam na tworzenie solidnych fundamentów dla polityki rozwoju lotnictwa cywilnego – podkreślił Sanocki.

PPL wspólnie z wybranym podmiotem planuje przygotować raport, który pomoże w precyzyjnej ocenie katalitycznego wpływu polskich lotnisk na rozwój gospodarczy. Badanie to pozwoli nie tylko na ocenę bezpośredniego wpływu lotnisk na zatrudnienie czy przychody, ale także na identyfikację efektów pośrednich, takich jak stymulowanie inwestycji w regionach czy rozwój turystyki.

Zrównoważony rozwój przyszłością branży

Istotnym elementem spotkania było też stworzenie kodeksu postępowania zgodnego z art. 40 RODO dla sektora lotniczego. Szczególną uwagę warto zwrócić na kwestię przetwarzania przez lotniska danych biometrycznych w rozumieniu art. 4 pkt. 14 RODO, co się dzieje w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej oraz zarządzania infrastrukturą terminalową.

- Musimy pamiętać, że globalne zmiany, jakie zachodzą w dziedzinie cyfryzacji wymagają od nas wszystkich szczególnej uwagi. Szczególnie np. w tematach takich, jak wykorzystanie sztucznej inteligencji czy w aspekcie przetwarzania danych osobowych i cyberbezpieczeństwa – mówił Adam Sanocki.

Tematem, który wywołuje coraz większe zainteresowanie jest ESG (Environmental, Social, Governance) – zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu. W sektorze lotniczym ten temat jest szczególnie istotny, zważywszy na wpływ sektora na środowisko. Polskie lotniska muszą dostosować się do nowych standardów, a liderem tych zmian chce być PPL S.A. Przykładem ich zaangażowania jest zarządzane przez PPL S.A. Lotnisko Chopina, które jako jedyny port lotniczy w Polsce zdobyło prestiżowy certyfikat Airport Carbon Accreditation (ACA) przyznawany przez ACI Europe, potwierdzający zaangażowanie lotniska w walkę z emisjami.

- W PPL zachodzi obecnie wiele zmian, wpływających na poprawę efektywności naszej działalności. W sierpniu wprowadziliśmy nową strukturę organizacyjną aby lepiej dostosować organizację do zmieniających warunków rynkowych. Obecnie pracujemy na nad zintegrowaną strategia biznesową i ESG. Chcemy być benchmarkiem w efektywnym i zrównoważonym zarządzaniu w branży lotniczej, pokazując, jak nowoczesne i etyczne podejście do biznesu może przynieść realne korzyści – podsumował Adam Sanocki

Dwustrefowość opłat terminalowych

W kontekście wyzwań finansowych, które stoją przed lotniskami, poruszono także temat dwustrefowości opłat terminalowych. Te kwestie mają kluczowe znaczenie bezpośrednio dla linii lotniczych, a pośrednio dla lotnisk regionalnych, na których opłaty są ponad dwukrotnie wyższe niż na Lotnisku Chopina.

Dr Anna Midera, prezes zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta oraz prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych zwróciła uwagę na wpływ dwustrefowości i wysokości taryf w kontekście kurczącej się przepustowości Lotniska Chopina oraz polityki lotniczej, której celem ma być m. in wpieranie rozwoju lotnisk.

- Zmiana polityki opierającej się na dwustrefowości opłat terminalowych to jeden z najważniejszych elementów przyszłej strategii, który pozwoli na rozwój wszystkich lotnisk w Polsce – powiedziała Midera.

Dyskusje w tej kwestii z pewnością będą kontynuowane, a ich wynik wpłynie na kształt przyszłych rozwiązań regulacyjnych.

Wspólna praca dla lepszej przyszłości

II Forum Współpracy Branży Lotniczej pokazało, że przyszłość polskiego lotnictwa zależy od współpracy, mądrego planowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Branża stoi przed wieloma wyzwaniami, ale także ma ogromny potencjał, który może wykorzystać dla dobra całej gospodarki.

