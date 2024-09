- W obliczu tragedii jaka dotknęła południe Polski i spowodowała ogromne zniszczenia w naszym kraju, przedsiębiorcy po raz kolejny okazali solidarność i zmobilizowali siły do wspólnej walki ze skutkami powodzi – mówi cytowany w komunikacie Ryszard Chmura, prezes Corporate Connections Polska. - W ciągu dwóch dni pozyskaliśmy dla poszkodowanych 8 mln zł oraz kilka milionów w pomocy rzeczowej. Jestem też pod wrażeniem, że przedsiębiorcy mimo wielu wyzwań, dzielą się nie tylko pieniędzmi, ale poświęcają swój czas na niesienie pomocy. To dopiero początek. Zbiórka wciąż trwa i przynosi wspaniałe efekty. Mamy nadzieję, że grono osób, które będą chciały dołożyć swoją cegiełkę do tej szczytnej inicjatywy będzie coraz więcej – mówi Ryszard Chmura.

Reklama

Na portalu siepomaga.pl trwa zbiórka „Przedsiębiorcy dla Powodzian”.

Pieniądze mają trafić na:

• zakup najpilniejszych artykułów pierwszej potrzeby (woda, jedzenie, materace do spania, artykuły medyczne),

• finansowanie remontów zniszczonych domów, by rodziny mogły jak najszybciej wrócić do normalnego życia,