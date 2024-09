Spółka Polska Amunicja już bez państwowej Agencji. Dlaczego doszło do rozwodu?

Co dalej? - My jako Polska Amunicja dalej zgłaszamy gotowość budowy fabryki i dostaw amunicji 155 mm dla Wojska Polskiego – stwierdza Poncyljusz.

Kontrakt na amunicję 155 mm dla Wojska Polskiego. Decyzja po stronie rządu

Warto jednak pamiętać, że de facto to i tak rząd kontroluje sytuację, ponieważ to w resorcie obrony i Agencji Uzbrojenia zapadnie decyzja, komu przyznać ten kontrakt. Nieoficjalnie w resorcie można usłyszeć, że coraz więcej osób jest tam przekonanych o tym, że to właśnie Grupa WB ma największy potencjał by zrealizować takie zamówienie budując fabrykę w Polsce. Jednak trudno wyrokować czy, kiedy i jaka zapadnie decyzja w tej sprawie.

Rządowy program Narodowa Rezerwa Amunicyjna został przyjęty uchwałą rządową wiosną 2023 r. Pod koniec roku Agencja Uzbrojenia zamówiła w państwowej Polskiej Grupie Zbrojeniowej ok. 285 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej 155 mm za ponad 10 mld zł. Trwają także dostawy takich pocisków z Korei Południowej. Ale NRA powstała nie tylko po to by kupić duże ilości amunicji, ale także po to by zdolności do jej produkcji zostały stworzone w Polsce. Na razie to się nie udało.