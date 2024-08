Rosyjska agresja na Ukrainę rozpaliła popyt na broń w całej Europie. Rheinmetall do końca czerwca zebrał zamówienia łącznie na 48,6 mld euro. Także pozostałe wyniki za pierwsze półrocze są rekordowe. Sprzedaż koncernu w ciągu sześciu miesięcy tego roku wzrosła o jedną trzecią, do 3,8 mld euro, a zysk operacyjny się podwoił w ujęciu rocznym do 404 mln euro.

To efekt wzrostu zamówień na broń i amunicję, jak wynika ze sprawozdania finansowego spółki za pierwsze półrocze rok. Przed rosyjską agresją na Ukrainę ponad jedna trzecia sprzedaży Rheinmetalla pochodziła z zamówień pozamilitarnych.

Rekordowe zamówienia niemieckiej armii

W czerwcu Rheinmetall otrzymał od Bundeswehry największe w historii zamówienie na dostawy amunicji o wartości 8,5 mld euro. Głównym odbiorcą będą Niemcy, które zapewnią część dostaw na Ukrainę. Zamówienie obejmuje także Holandię, Estonię i Danię. Pierwsze dostawy planowane są na początek 2025 roku.

Armin Papperger, dyrektor zarządzający Rheinmetall AG, powiedział o wynikach firmy: „Supercykl wyraźnie przyspiesza. Tylko w drugim kwartale 2024 r. nasza sprzedaż wzrosła o około 50 procent, a nasz wynik wzrósł ponad dwukrotnie. Pozytywne efekty marży znacznie zwiększają naszą rentowność. Dzięki pozytywnemu rozwojowi we wszystkich obszarach jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych rocznych celów”.