Zróżnicowane są dopłaty także w Niemczech. W Berlinie jest to 5 proc. wartości rachunku, we Frankfurcie – 2 euro za noc. W Hamburgu opłata jest uzależniona od tego, ile płacimy za pokój. Zaczyna się od 1 euro, jeśli pokój kosztuje 50 euro, i potem drożeje o kolejne euro wraz ze wzrostem ceny pokoju. Jeśli płacimy 200 euro, to dopłata wynosi 5 euro za każdą noc.

W Polsce też dopłacimy

– Warto pamiętać o opłatach klimatycznych, bo nie zawsze informacje na ich temat wyczytamy w ofercie konkretnego obiektu. Tymczasem w Polsce opłata miejscowa, która jest formą opłaty klimatycznej, obowiązuje w miejscowościach o walorach przyrodniczych lub uzdrowiskowych, jeśli przebywamy w nich dłużej niż 24 godziny. Przy czym jest to opłata narzucana przez gminę, a nie samego właściciela obiektu noclegowego, i to właśnie do gminnego budżetu trafi – ostrzega Agnieszka Rzeszutek, ekspert platformy rezerwacyjnej Nocowanie.pl.

Przykładem mogą być Zakopane, Karpacz, Sopot, Łeba, Władysławowo czy Kołobrzeg. W tych miejscowościach turyści są zobowiązani do uiszczenia opłaty miejscowej. Jej wysokość różni się w zależności od lokalizacji i sezonu, dlatego dobrze jest sprawdzić aktualne stawki przed wyjazdem. Stawka ustalana jest przez radę gminy, ale nie może ona przekroczyć maksymalnych kwot, jakie określa minister finansów w obwieszczeniu na dany rok. W tym roku w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób np. w celach turystycznych opłata wynosi nie więcej niż 3,22 zł dziennie. W miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – nie więcej niż 4,54 zł dziennie, a w przypadku opłaty uzdrowiskowej – nie więcej niż 6,21 zł dziennie.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

– Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na przykład na listę udogodnień. W razie wątpliwości czy nie dość precyzyjnych informacji w ofercie warto skontaktować z właścicielem i dopytać o szczegóły. To, że wspomniano o dostępności parkingu bez wyraźnego zaznaczenia, że jest on bezpłatny, może oznaczać dodatkowe koszty. Jeśli czytamy, że w pensjonacie czy hotelu jest strefa SPA, basen, bawialnia dla dzieci, wypożyczalnia rowerów, ale nie określono wprost, że są bezpłatne – dobrze jest dopytać o warunki. Tym bardziej że wypożyczenie roweru czy małego sprzętu wodnego to koszt około 40 zł od osoby za cztery godziny albo 80 zł od osoby za cały dzień. Większe rowery wodne to 45 zł za godzinę – wskazuje Agnieszka Rzeszutek.

Zasadzka w minibarku

Uważne czytanie regulaminów, opisów, ofert i komentarzy oszczędziłoby zaskoczenia wielu gościom, kiedy okazuje się, że skorzystanie z minibaru także wiąże się z opłatami. Tymczasem półlitrowa butelka wody z minibaru kosztować może nawet 10 zł, puszka napoju gazowanego – 15 zł, a maleńka butelka mocniejszego alkoholu – nawet 50 zł.