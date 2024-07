– 28 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, w której zapisano, że dotychczasowe rozporządzenie o KPUE obowiązuje jedynie przez sześć miesięcy, czyli wygasa z upływem 28 marca br. Z wyprzedzeniem nowy rząd podjął działania, które miały na celu stworzenie nowego rozporządzenia. Z uwagi na proces legislacyjny rozporządzenia, który wymaga czasu, nowe rozporządzenie weszło w życie 19 czerwca br. Od tego dnia Komitet działa i trwają pierwsze głosowania. Decyzje powinny trafić do klientów jeszcze w tym miesiącu – podaje biuro prasowe MRiT.

Czytaj więcej Banki Premier odwołał Beatę Daszyńską-Muzyczkę z funkcji prezesa BGK Prezes Rady Ministrów Donald Tusk odwołał z dniem 11 stycznia 2024 r. Beatę Daszyńską-Muzyczkę z funkcji prezesa zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Jerzego Szmita ze składu rady nadzorczej BGK, poinformował bank w komunikacie.

– Należy zaznaczyć, że bieżąca komercyjna i gwarantowana działalność KUKE, zarówno jeśli chodzi o udzielanie ubezpieczeń, jak i gwarancji ubezpieczeniowych, nie została w żaden sposób dotknięta brakiem rozporządzenia. Na kilka tysięcy podmiotów obsługiwanych przez KUKE, sytuacja dotknęła tylko kilku z nich i wynikała z konieczności oczekiwania przez firmy na decyzje wydawane w przypadku transakcji o charakterze inwestycyjnym i o bardzo dużym rozmiarze, których w kompetencjach zatwierdzania, z racji wielkości potencjalnego zaangażowania i jednocześnie ryzyka, nie ma zarząd spółki (chodzi o KUKE – red.), a jedynie Komitet – tłumaczy biuro prasowe resortu rozwoju.

CCC czeka na podpisy

Resort nie zdradza, które firmy czekają na decyzje KPUG. O tym, jak duża jest skala zablokowanych projektów, może świadczyć jedna rzecz. Według naszych informacji do firm, które czekają na decyzję nowego Komitetu Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych, należy giełdowe CCC. Jak wynika z piątkowego komunikatu obuwniczej grupy, kredyty uzyskane w konsorcjum banków mają być objęte gwarancjami KUKE do 750 mln zł.

– W sprawie zabezpieczeń kredytów CCC decyzja może zapaść w tym tygodniu – usłyszeliśmy w poniedziałek w resorcie.

CCC zapowiadało, że podpisze umowę z bankami do końca czerwca, a potem, że do końca półrocza, czyli – według firmy – do końca lipca. Dariusz Miłek, prezes i założyciel CCC, nie chciał komentować powodów, dla których nie udało się to do końca czerwca. Zapewnił, że nie była to kwestia spółki czy banków.