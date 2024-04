KGHM rozczarował. Mniej produkuje i sprzedaje

Najgorsza sytuacja była jednak w czwartej wyodrębnionej przez koncern grupie surowcowej obejmującej molibden. Tu spadek produkcji sięgnął aż 71 proc., a sprzedaży 67 proc. O zniżkach zdecydowała działalność prowadzona przez zależną chilijską grupę Sierra Gorda S.C.M. Chodzi o malejącą zawartość molibdenu w eksploatowanej rudzie oraz niższy uzysk.

W efekcie powodów do zadowolenia nie dają wyniki osiągnięte w całym I kwartale tego roku. Również one, co do zasady, były słabsze od wypracowanych rok wcześniej. W tej sytuacji niewielkim pocieszeniem może być przekazana przez KGHM dodatkowa wiadomość, że w I kwartale produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych została zrealizowana zarówno w grupie, jak i spółce-matce powyżej założeń budżetowych.

Wysokie ceny miedzi i srebra

Zdecydowanie większym optymizmem mogą napawać informacje dotyczące rynkowych cen sprzedawanych surowców. Kurs miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) jest najwyższy od dwóch lat i testuje barierę 10 tys. dol. za tonę. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że w styczniu i lutym oscylował w pobliżu 8,5 tys. dol., a więc poniżej wartości sprzed roku.

Ostatnio istotnie wzrosły też ceny srebra. W tym przypadku kurs chwilami był najwyższy od trzech lat, gdyż przekraczał 27 dol. za uncję. Z drugiej strony jego ceny w ostatnich tygodniach i miesiącach dość często się zmieniały.