Deloitte obserwuje dużą niepewność w branży chemicznej

„Przemysł chemiczny uczestniczy w produkcji ponad 75 proc. wszystkich technologii redukcji emisji potrzebnych do osiągnięcia celów zerowej emisji netto do 2050 roku. Przykładowo, przemysł ten produkuje materiały akumulatorowe do pojazdów elektrycznych, czynniki chłodnicze do pomp ciepła, żywice epoksydowe, poliuretanowe i smary do turbin wiatrowych oraz rozpuszczalniki do półprzewodników” - twierdzi Piotr Hałoń, starszy menedżer Deloitte.

Gaz ziemny

Duży wpływ na branżę chemiczną cały czas mają specyficzne dla poszczególnych regionów regulacje, ceny surowców, energii i produktów, polityka, oraz ewentualne problemy związane z łańcuchami dostaw. W raporcie m.in. zauważono, że dopóki europejski rynek nie przejdzie na czystsze alternatywy dla gazu ziemnego lub nie zabezpieczy większego wolumenu jego dostaw w ramach kontraktów długoterminowych, to będzie narażony na wahania cen tego surowca. Z kolei USA i Bliski Wschód nadal będą korzystać ze stosunkowo tanich krajowych źródeł błękitnego paliwa, a Chiny mogą korzystać z tanich dostaw z Rosji.

Coraz większy wpływ na zdobywanie przewagi konkurencyjnej w branży chemicznej będą też miały działania związane ze stosowaniem technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji (AI). Chodzi m.in. o ich zastosowanie w celu przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych nad zrównoważonymi produktami. Kolejny ważny czynniki decydujący o sukcesie w branży to inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym (cyrkularną). Dziś najbardziej perspektywiczne wydają się zwłaszcza przedsięwzięcia dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych. W spółkach konieczne są również inwestycje w zrównoważony rozwój i w zwiększanie zaufania do marki.