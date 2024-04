Coraz więcej Rosji na Węgrzech. Gazprom głównym sponsorem Ferencváros?

Węgierska gazeta Nemzeti Sport napisała, że na ukończeniu są negocjacje Ferencváros (FTC) o długoterminowy sponsoring na dużą skalę. Projekt umowy jest już gotowy. Źródła innej węgierskiej gazety Blikk podają, że chodzi o Gazprom, a porozumienie z Rosjanami może zostać osiągnięte w nadchodzących tygodniach.

Gazprom wyrzucony z unijnych lig

W latach 2007–2022 Gazprom był sponsorem głównym (Hauptsponsor) niemieckiego klubu Schalke 04, a w 2012 roku został oficjalnym sponsorem Ligi Mistrzów. Kontrakty zostały rozwiązane po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Dotąd Gazprom nie współpracował z węgierskimi klubami piłkarskimi.

Obecnie rosyjski koncern, który utracił wejście na salony (także sportowe) w Unii, jest właścicielem (od 2005 r.) petersburskiego Zenita i sponsorem głównym serbskiej Crvenej Zvezdy. Według źródeł Blikka Gazprom inwestuje w serbski klub około 5 mln euro rocznie. Ile może dostać węgierski klub? Przeanalizował to Blikk.

Ile Węgrzy dostaną pieniędzy Gazpromu

„Tylko jeden przykład: niemieckiemu Schalke udało się w 2010 r. przyciągnąć ikonę Realu Madryt Raúla dzięki pieniądzom Gazpromu. Czy tej miary gwiazdy mogłyby przyjechać również do Üllői út (przy tej alei w Budapeszcie mieści się klub — red.)? Jest to łatwe do wyobrażenia. Tak czy inaczej, wraz z pojawieniem się spółki z branży paliwowej, roczny budżet FTC prawdopodobnie przekroczy 20 miliardów forintów (51,2 mln euro). Według najnowszych dostępnych danych w 2022 r. budżet ten wyniósł 17,2 miliarda forintów.