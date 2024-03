System kaucyjny: z systemu odpadnie VAT, wejdą opakowania standardowe

Polacy czekają na system kaucyjny

Do ministerstwa trafiły już dwa wnioski nowych operatorów systemu kaucyjnego (według ustaleń redakcji chodzi o firmy Zwrotka i PolKa). Nie poinformowano jednak, na jakim etapie jest proces przyznawania im licencji.

Ważną zmianą jest, że do systemu kaucyjnego została włączona gastronomia, firmy cateringowe i hotele, czyli branża HoReCa. – To był jeden z ważniejszych postulatów przyjętych na spotkaniu konsultacyjnym w tym tygodniu – powiedziała Sowińska. To wynika z połączenia kaucji z systemem sprzedaży: każdy, kto sprzedaje napój, pobiera kaucję. Czyli producent sprzedaje z kaucją do hurtownika, a ten pobiera kaucję od kolejnych kupujących.

Ministerstwo klimatu wyszło naprzeciw wielu oczekiwaniom branży, w tym zwolnienia tego rozwiązania z podatku VAT. - Spełniliśmy postulat zwolnienia kaucji z VAT. Chcemy, by system kaucyjny był bezpieczny i przyjazny. Kaucja będzie szła za butelką – mówiła Sowińska.

Kogo będzie obowiązywał system kaucyjny

W poprzedniej ustawie małe sklepy nie były zobowiązane do przyjmowania butelek zwrotnych, ale teraz się to zmieni.

Resort ugiął się nieco w sprawie butelek po napojach mlecznych, dlatego wejdą one z opóźnieniem do systemu, czyli od 2026 r. W tym samym roku planowane jest wdrożenie pierwszych opakowań standardowych dla soków, mleka czy napojów alkoholowych. To będzie opcja, nie obowiązek. – Badania w całym cyklu życia produktów wskazują, że to są najbardziej ekologiczne opakowania – mówiła minister Sowińska.