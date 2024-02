W pakiecie znajduje się dodatek zachęt 10 mln euro na dokonywanie w grupie przekształceń i realizację kolejnych etapów w zakresie technologii, mobilności i pojazdów elektrycznych, także 13 mln euro długoterminowych zachęt do osiągania kolejnych celów wydajności. Udziałowcy Stellantisa przyznali w ubiegłym roku w głosowaniu bez mocy obowiązującej prezesowi pakiet 23,5 mln euro, po odrzuceniu wcześniej rekompensaty za poprzedni rok — odnotował Reuter.

Sama grupa poinformowała, że średnie wynagrodzenie pracowników w 2023 r. wyniosło 70 404 euro, było o 9,4 proc. większe niż w 2022 r. Dochody Tavaresa były 518 razy większe, współczynnik zwiększył się też w porównaniu z 2022 r., ale grupa wyjaśniła, że jest to wpływ jednorazowej wypłaty długoterminowej zachęty na lata 2021-25. Załoga grupy zmalała w ostatnim roku o 5,2 proc. do nieco ponad 258 tys., w tym w Ameryce Płn. do 81 341 z 88 835.