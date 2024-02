Zmiany na Poczcie Polskiej w ciągu kilku dni. Rewolucja personalna w molochu

Z naszych informacji wynika, że to będzie początek zmian personalnych w molochu. W pierwszej kolejności zostanie wymieniona rada nadzorcza, a następnie zarząd. Z tym, że nie wiadomo, czy już teraz do władz Poczty Polskiej (PP) zostanie z nowej rady nadzorczej delegowany p.o. prezesa, czy też będzie trzeba poczekać na rozpisanie i rozstrzygnięcie konkursu na nowych członków zarządu. W każdym razie potencjalnych chętnych do objęcia steru w PP jest całkiem sporo.

Od restrukturyzatora do cyfrowego innowatora

Wśród kandydatów do tego, by zasiąść w niezbyt wygodnym fotelu prezesa PP, spółki, która znajduje się w fatalnej kondycji finansowej i ma przed sobą masę wyzwań, wymienia się głównie cztery nazwiska. To Sebastian Mikosz, Przemysław Sypniewski, Sławomir Żurawski oraz Marcin Ledworowski. Pierwszy z nich to były prezesa LOT-u, sprawny i ceniony na rynku menedżer, uznawany za eksperta od restrukturyzacji spółek. W dodatku potrafi radzić sobie ze związkami zawodowymi, a to właśnie one stanowią dziś jedno z wyzwań, z którymi będzie musiał uporać się nowy sternik Poczty.

Przemysław Sypniewski to niewątpliwie osoba z największym doświadczeniem w tej branży – z PP i rynkiem pocztowym związany jest od lat 90. Był już prezesem tej państwowej spółki w latach 2016–2020, ale podał się do dymisji, odmawiając przeprowadzenia wyborów kopertowych. Teraz ma być właśnie jednym ze świadków, którzy złożą zeznania przed sejmową komisją śledczą w tej sprawie. Pod koniec grudnia ub.r. na łamach „Rzeczpospolitej” przedstawił plan ratowania PP, zakładający m.in. podział spółki na część komercyjną (paczkową) i część finansowaną przez państwo, realizującą tzw. usługę powszechną.

Sławomir Żurawski również ma przeszłość pocztową – w okresie od 2010 do 2016 r. (za prezesury Jerzego Jóźkowiaka) odpowiadał m.in. za sektor KEP (kurier, ekspres, paczka), a także zarządzał sprzedażą w państwowej spółce. Po odejściu z PP, w latach 2019–2021, pracował w PKP Cargo, zaś ostatnio w Laude Smart Intermodal, firmie z branży usług transportowych i logistycznych.