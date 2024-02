Fala strajków paraliżuje Niemcy. Ofensywa transportowców i rolników

Różne związki negocjują teraz z kierownictwem Lufthansy. Związek Verdi reprezentujący pracowników naziemnych zapowiedział już strajk w środę od godz. 4.00 do 7.00 w czwartek na lotniskach we Frankfurcie, Monachium., Hamburgu, Berlinie i Düsseldorfie. Domaga się podwyżki płac dla 25 tys. zatrudnionych o 12,5 proc. albo co najmniej dodatkowych 500 euro miesięcznie przez 12 miesięcy plus jednorazowego dodatku antyinflacyjnego 3 tys. euro.

Strajki komunikacji miejskiej...

Kierowcy autobusów miejskich i tramwajarze przerwali pracę 2 lutego w ramach strajku 90 tys. pracowników sektora transportu publicznego. Chcą wymusić na pracodawcach poprawę warunków pracy. Strajk, który skomplikował dojazdy do pracy milionom ludzi, zorganizowany został przez związek Verdi we wszystkich krajach związkowych, poza Bawarią. Wśród postulatów były też krótszy czas pracy i większe prawa do urlopu. „Dramatycznie brakuje pracowników, a pracodawcy wywierają ogromne naciski” - stwierdziła w komunikacie Christine Behle, wiceszefowa związku.

...na lotniskach i kolejach...

1 lutego dobową przerwę w pracy ogłosili pracownicy ochrony na 11 lotniskach niemieckich. Ich związek domaga się podwyżki stawki godzinowej o 2,80 euro i wyższej zapłaty za godziny nadliczbowe dla 25 tys. zatrudnionych. Organizacja lotnisk ADV podała później, że strajk zmusił do odwołania albo doprowadził do dużych opóźnień ponad tysiąca lotów z blisko 200 tys. podróżnych.

Maszyniści Deutsche Bahn przeprowadzili 24-28 stycznia jeden z najdłuższych dotąd strajków po odrzuceniu przez ich związek GDL najnowszej oferty dyrekcji kolei. Strony były od początku listopada w sporze dotyczącym nowego układu zbiorowego. Związkowcy chcieli skrócenia tygodnia roboczego z 38 do 35 godzin z zachowaniem dotychczasowej siatki plac. Ten strajk spowodował duże straty dla gospodarki.