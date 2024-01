Sieć 5G przestaje być problemem rządu. Telekomy dostaną pierwsze pozwolenia

– Na początku planujemy uruchomić usługi 5G w paśmie C nie tylko w głównych, największych miastach, ale także w wybranych mniejszych miejscowościach. Będziemy sukcesywnie zwiększać zasięg i systematycznie występować o kolejne pozwolenia radiowe – zdradza.

Użytkownicy mogą być skonsternowani. W końcu telekomy w Polsce świadczą usługi 5G od kilku lat i docierają do kilkudziesięciu procent populacji kraju. Jednak do tej pory tylko Polkomtel dysponował osobnym pasmem dla 5G, co pozwalało mu oferować najlepsze parametry, w tym prędkość. Teraz dogoni go najprawdopodobniej pozostała trójka.

Należące do międzynarodowych grup Orange Polska i T-Mobile Polska liczą, że dzięki lepszej jakości mobilnej sieci przybędzie firm zainteresowanych budową tzw. prywatnych sieci w zakładach produkcyjnych i fabrykach. – Rozmawiamy z kolejnymi, zainteresowanymi podmiotami – mówi Jabczyński.

W Play (choć też ma zagranicznego udziałowca – grupę Iliad) ten temat nie budzi entuzjazmu. – Tego typu instalacje wymagają z reguły wykorzystania pasma w sposób lokalny, na potrzeby danej firmy. Częstotliwości będące w posiadaniu polskich operatorów służą głównie do zapewniania zasięgu dla społeczeństwa na terenie całego kraju, a więc trudno jest wygospodarować oddzielne zasoby przeznaczone dla jednego podmiotu. Kolejną sprawą jest niska świadomość przedsiębiorców, jak prywatne sieci 5G mogłyby być wykorzystane – słyszymy.

Choć aukcja 5G jest rozstrzygnięta, niewyjaśniona zostaje kwestia tego, kto może budować 5G. Projekt nowelizacji KSC ma trafić do lamusa. Tak wynikałoby przynajmniej z raportu otwarcia nt. polityki cyfryzacji, którym zajmą się we wtorek posłowie. Nie jest to raport resortu cyfryzacji. Współtworzył go m.in. b. poseł Konfederacji oraz szef Instytutu Spraw Obywatelskich, krytyk sieci mobilnych, w tym 5G.