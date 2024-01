Fińskie firmy zarabiały na rosyjskiej wojnie, wspomagały zbrojeniówkę

Ponad dwadzieścia fińskich firm powiązanych z Moskwą wyeksportowało do Rosji to, co eksperci klasyfikują jako krytyczny sprzęt bojowy. Ich klienci mają powiązania z rosyjskimi służbami i przemysłem zbrojeniowym — ustalili dziennikarze fińskiej gazety Yle.

Wszystkie firmy łączy kilka wspólnych cech: są to małe firmy logistyczno-spedycyjne; ich właścicielami są osoby powiązane z Rosją. Pracują w magazynach i małych biurach, zwłaszcza w południowo-wschodniej Finlandii, w pobliżu granicy z Rosją. Nie rzucają się w oczy.

Tuż przez rosyjską agresją na Ukrainę i w pierwszych miesiącach wojny, wiele z tych firm znacząco zwiększyło swoją sprzedaż. Łączne obroty w 2022 roku wzrosły ponad dwukrotnie. Jak ustalili dziennikarze jedna z tych firm eksportowała m.in. czujniki, silniki wysokoprężne, pompy paliwowe i urządzenia do przenoszenia napędu. Części podobnych towarów znaleziono potem w zniszczonej na Ukrainie rosyjskiej broni i pojazdach.

Według ekspertów elementy te są ważne dla zdolności rosyjskiej armii do przeprowadzania uderzeń. Tylko nieliczne z nich zostały objęte zachodnimi sankcjami, co ułatwiło ich eksport do Rosji. Dziennikarze odwołują się także do danych dotyczących zamówień rządowych Rosji, z których wynika, że ​​tego typu firmy współpracowały z FSB.