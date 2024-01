Hiszpanie mogą zatrzymać obraz, który 85 lat temu ukradli naziści

Orzeczenie przez 9. Okręgowy Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych w Pasadenie w Kalifornii jest jedną z najstarszych spraw dotyczących kradzieży dzieł sztuki nazistów, która rozpoczęła się w 2005 roku i dwa lata temu trafiła do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych – pisze CNN.

Camille Pissarra „Rue Saint Honore, apres midi, effet de pluie” („Rue Saint Honore, popołudnie, efekt deszczu” z 1897 r.), Public Domain

Obraz francuskiego impresjonisty Camille Pissarra „Rue Saint Honore, apres midi, effet de pluie” („Rue Saint Honore, popołudnie, efekt deszczu” z 1897 r.), przedstawiający paryską scenę uliczną, kupił bezpośrednio od Pissarra niemiecki biznesmen Julius Cassirer w 1897 roku, a odziedziczył go jego syn Fritz Cassirer, a następnie żona Fritza Lilly.

Obraz został skradziony w 1939 roku Lilly Neubauer, która została zmuszona do sprzedania go za 900 marek niemieckich (360 dolarów), aby uzyskać wizę i uciec z nazistowskich Niemiec. Nigdy jej tych pieniędzy nie wypłacono. Obraz przechodził z rąk do rąk aż do 1993 r., kiedy to muzeum wykupiło obraz od barona Hansa Heinricha Thyssena-Bornemiszy i umieściło go na wystawie, gdzie pozostaje do dziś.