Madryt też będzie mieć dzielnicę biznesu

Dzielnicę wybuduje konsorcjum banku BBVA, firmy deweloperskiej Merlin Properties i firmy budowlanej Grupo SanJosé. Jej twórcom zależy, by znaleźli się w niej różnorodni najemcy, nie tylko same firmy finansowe. Sąsiedztwo dużego szpitala sprzyja, by przeniosły się tu placówki związane z ochroną zdrowia.

Pandemia sprawiła, że na świecie upowszechniła się telepraca. Hiszpanie nie chcieli zostawać w domach, spędzali w miejscach pracy średnio 2,6 dni w tygodniu wobec europejskiej średniej 1,8 dni — wyliczyła firma inwestująca w nieruchomości CBRE. To, a także łatwiejszy dojazd do pracy powinien zapełnić wszystkie biurowce. — Jeśli człowiek będzie mieć 20 minut na dotarcie do biura, to z jakiej racji ima pracować w domu? — zastanawia się prezes Merlin Properties, Ismael Clemente.

PwC szacuje, że Madryt będzie potrzebować 11 tys. nowych mieszkań rocznie, aby sprostać popytowi, według firmy doradztwa w zakresie nieruchomości Gesvalt, brakuje w mieście 214 tys. mieszkań w przystępnej cenie. Z kolei według EY, w I półroczu 2023 było w mieście 1,7 mln m2 pustostanów biurowych, ta proporcja wzrosła do 11 proc. z 9,3 proc. w 2020 r. Javier Garcia Mateo, szef działu strategii i transakcji w sektorze nieruchomości w EY uważa, że twórcy nowej dzielnicy powinni zmniejszyć powierzchnię biurową o 500 tys. m2 i zbudować dodatkowe 15-20 tys. mieszkań. W planie dotyczącym Madrid Nuevo Norte mogą więc zajść kolejne zmiany.