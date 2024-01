Pierwszy list ze znaczkiem pocztowym trafi na aukcję. Sotheby’s liczy na rekord

Dom aukcyjny Sotheby’s twierdzi, że jeśli list zostanie sprzedany za szacunkową sumę - równowartość 6 — 10 mln złotych — to stanie się jedną z najcenniejszych pamiątek z historii poczty, jakie kiedykolwiek wystawiono na aukcji. Pierwotnym adresatem listu datowanego na 2 maja 1840 roku był William Blenkinsop Jr., 35-letni kierownik wiktoriańskiej huty żelaza w Bedlington, mieście w północnej Anglii. Sotheby’s twierdzi, że o nadawcy listu wiadomo tylko tyle, że wysłał on wiadomość do Londynu – około 480 km na południe – i zapłacił za nią znaczkiem Penny Black.

Pierwszy na świecie znaczek Penny Black Sotheby’s

Po otrzymaniu listu Blenkinsop Jr. wywrócił kopertę na lewą stronę i przekształcił ją w „Mulready” – ozdobne opakowanie ozdobione wizerunkami przedstawiającymi Imperium Brytyjskie, które stanowiło kolejną metodę płatności z góry wprowadzoną w tym samym czasie co Penny Black. Druga koperta dotarła do pana Blenkinsopa, najprawdopodobniej jego ojca, który mieszkał 120 km dalej, w Dalston w Carlisle i on także zatrzymał kopertę, chociaż treść obu listów zaginęła — informuje CNN.

„Ozdobna koperta Mulready zapieczętowana przez Penny Black przetrwała ponad 180 lat i zrewolucjonizowała sposób, w jaki ludzie korespondują, wymieniają się pomysłami, dzielą się wiadomościami i wyrażają siebie” – powiedział Richard Austin, globalny dyrektor ds. książek i rękopisów w Sotheby’s. „U zarania ery sztucznej inteligencji ten niezwykły obiekt przemawia do naszego wrodzonego ludzkiego pragnienia połączenia i sposobu, w jaki rozwinęło się ono na nowy poziom w ciągu dwóch stuleci od tego czasu” - dodał.