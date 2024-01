Wiceprezes Evergrande zatrzymany. Polowanie na menedżerów chińskich gigantów

Tang był jednym z najbardziej wpływowych liderów biznesu w Chinach, pełniąc w latach 2007–2017 funkcję prezesa China Everbright, jednego z najstarszych i największych państwowych konglomeratów finansowych w kraju. Wcześniej pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Chińskiej Komisji Regulacji Bankowości (CBRC). To kolejny w przeszłości wysoko postawiony dyrektor, który pokłócił się z władzami w Chinach, i drugi z China Everbright, który został zwolniony z partii w ostatnich miesiącach. W kwietniu ubiegłego roku wobec Li Xiaopenga, innego byłego prezesa China Everbright, który zastąpił Tanga, wszczęto śledztwo w związku z podejrzeniem o „poważne naruszenia prawa i dyscypliny” – podała CCDI. Według Xinhua Li został wydalony z partii komunistycznej i aresztowany w październiku za rzekome branie łapówek.

CCDI w zeszłym roku przeprowadziła dochodzenie w sprawie kilkunastu członków kadry kierowniczej wyższego szczebla w najpotężniejszych instytucjach finansowych w kraju. Byli wśród nich Liu Liange, były prezes państwowego Bank of China i Wang Bin, były szef państwowego China Life Insurance, a także Bao Fan, bankier-celebryta i pośrednik w transakcjach technologicznych, który zaginął w lutym ubiegłego roku, a według chińskich mediów państwowych przebywa w areszcie agencji przeciwdziałającej łapówkarstwu. Kierowana przez niego firma inwestycyjna, China Renaissance, wyznaczyła tymczasowego następcę, mianując w październiku pełniącego obowiązki dyrektora generalnego. Zhang Hongli, były dyrektor wyższego szczebla w Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), również był w listopadzie przedmiotem dochodzenia CCDI.