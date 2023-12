Jak odróżnić diament z Rosji od tego z Afryki? Trudne zadanie przed celnikami

18 stycznia Unia Europejska zatwierdziła 12. pakiet sankcji wobec Rosji. Ograniczenia dotyczą importu bezpośredniego lub pośredniego, a także zakupu lub transferu rosyjskich diamentów. Rzecznik Pieskow już zapowiedział, że Kreml wdroży plany obejścia tych sankcji.

Po wprowadzeniu sankcji na rosyjskie diamenty, De Beers podniósł prognozę produkcji diamentów z 30–33 mln karatów do 32–34 mln karatów.

Rosyjskie krwawe diamenty wciąż "bezkrwawe"

Rosyjska koncern diamentowy Alrosa jest obecnie objęty sankcjami USA i Wielkiej Brytanii. Biały Dom już w sierpniu 2022 r wysłał oficjalne pismo do tzw. Procesu Kimberly (Kimberley Process Certification Scheme). Amerykanie chcieli, by rosyjskie diamenty zyskały miano krwawych.

Status ten mogą też otrzymać minerały z krajów, w których dochody ze sprzedaży diamentów są wykorzystywane do finansowania terroryzmu lub ruchów powstańczych. Do tej pory krwawe diamenty pochodziły z krajów afrykańskich: Angoli, Demokratycznej Republiki Kongo, Sierra Leone czy Wybrzeża Kości Słoniowej. Finansowały tamtejsze reżimy, wojny domowe i watażków. Rosja byłaby pierwszym państwem europejskim uznanym za producenta krwawych kamieni. Jednak do tej pory nie dostała takiego statusu.

Konsekwencje oznaczenia surowych diamentów jako krwawe, są dla danego kraju poważne. Uczestnicy rynku, głównie szlifiernie diamentów, nie prowadzą transakcji z diamentami z kraju, którego kamienie otrzymały krwawy status. A ponieważ szacuje się, że 80 procent światowych nieoszlifowanych diamentów jest sprzedawana w belgijskiej Antwerpii, to Unia ma w tej sprawie decydujący głos.