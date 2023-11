Męskie rządy w spółkach giełdowych. Polska daleko do unijnej średniej

To jednak i tak słaby wynik jak na rosnącą presję regulatorów na wzrost różnorodności we władzach firm, której przejawem są m.in. wprowadzone przed dwoma laty dodatkowe wymogi do Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Według nich, w ramach zróżnicowania zarządów i RN pod względem płci, spółki powinny zapewnić co najmniej 30 proc. udział mniejszości w danym organie.

Daleko do unijnej średniej

Ten warunek nie jest jednak spełniony nawet w grupie największych spółek tworzących indeks WIG20, które mają najbardziej różnorodne władze. Ponad połowa z nich miała pod koniec zeszłego roku przynajmniej jedną kobietę w zarządzie, a 75 proc. miało co najmniej jedną kobietę w radzie nadzorczej, Jednak i tam, w grudniu 2022 roku panie stanowiły tylko 14,1 proc. członków zarządów (prezeskami były jedynie w dwóch firmach) i miały 23,5 proc. udział wśród członków rad nadzorczych (o 5,6 proc. pkt proc. więcej niż w 2017 r).

Jak zwraca uwagę Iwona Kozera, te wyniki plasują nas poniżej europejskiej średniej udziału kobiet we władzach dużych spółek, która według Eurostatu, wynosiła w ubiegłym roku 32,2 proc. Podwyższały ją Francja, Włochy, Holandia i Dania, gdzie ten wskaźnik przekraczał 40 proc. (we Francji sięgał 45,2 proc.).

Raport FLB zwraca też uwagę, że pod koniec 2022 roku aż osiem spółek z WIG20 nie miało w zarządzie żadnej kobiety (Pepco, Grupa Kęty, CCC, CD Projekt, KGHM, JSW, mBank i LPP).

Menedżer, czyli mężczyzna

Jak komentuje prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, psycholożka i prorektorka ds. nauki Uniwersytetu SWPS, w oparciu o wyniki licznych badań naukowych można przypuszczać, że niski odsetek kobiet we władzach spółek giełdowych wynika z mniejszej społecznej gotowości do zaakceptowania kobiet w rolach związanych z władzą oraz z mniejszej gotowości kobiet do pełnienia takich ról.

To efekt silnych wciąż stereotypów, a konkretnie faktu, że kobiety nie są postrzegane jako poważne kandydatki do ról związanych z władzą. Nie są więc do nich wybierane. Zdaniem prof. Cisłak-Wójcik, jednym z istotnych czynników może tu być tzw. efekt „myśląc o menedżerze, myślisz o mężczyźnie” („think manager, think male effect”), który polega na tym, że cechy postrzegane jako typowo męskie są traktowane jako pożądane na stanowiskach menedżerskich, a cechy postrzegane jako typowo kobiece - nie.