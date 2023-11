Kazachskie Migi na sprzedaż po okazyjnej cenie. Kupi Rosja czy Ukraina?

Aukcją zarządza Republikańskie Przedsiębiorstwo Państwowe Qazarnauliexport w ramach Komisji ds. Zamówień Obronnych Państwa Ministerstwa Przemysłu i Rozwoju Infrastruktury. Jako potencjalnych nabywców wskazuje się Ukraińców, bądź Rosjan. Ale w przypadku tych drugich mogą być problemy.

Lotniczy złom

Ogłoszenia o wyprzedaży zostały zamieszczone na elektronicznej platformie informującej o sprzedaży majątku państwowego. Całkowita wartość wycofanych z kazachskiej służby samolotów wynosi około 1,8 miliarda tenge (3,85 miliona dolarów).

Z informacji zamieszczonej na stronie Qazarnauliexport wynika, że ​​„wycenione aktywa nie nadają się już do użytku ze względu na moralną przestarzałość, a ich modernizacja jest nieopłacalna ekonomicznie. Aktywa ​​te muszą zostać zlikwidowane w drodze zbycia u posiadacza salda”. Ponadto wskazano, że „ze względu na stan techniczny i unikatowość wycenianych aktywów, ich wykorzystanie do innych celów, w tym jako źródła części zamiennych, nie jest możliwe”.

Maszyny wystawione na sprzedaż, to MiG-27, MiG-29, MiG-31 i Su-24. Dostarczone zostały w latach 1975-1989, z teraz stoją zaparkowane w różnych kazachskich obiektach wojskowych. Ich stan jest tak zły, że remonty uznano za nieopłacalne , a niektóre z nich określono jako nienadające się do „kanibalizacji”. Czyli wymontowanych z nich części nie można nawet wykorzystać do remontu innych samolotów. MiGi-31 jednak jeszcze niedawno latały. W kwietniu 2020 r. samolot tego typu rozbił się w pobliżu Karagandy, 185 kilometrów na południowy wschód od stolicy Astany, po tym, jak zapalił się jeden z silników.

Ta maszyna została wprowadzona do czynnej służby w 1981 roku. Przy maksymalnej masie startowej wynoszącej 46 ton może ona przenosić szeroką gamę uzbrojenia. Myśliwce MiG-31 używane przez Kazachskie Siły Obrony Powietrznej pochodziły z ostatniej partii, jaką wyprodukowano po rozpadzie Związku Radzieckiego. 20 z nich są nadal zakwalifikowane jako aktywne w katalogu Światowych Sił Powietrznych na rok 2023. Kazachskie Siły Obrony Powietrznej unowocześniły flotę, kupując niedawno 24 wielozadaniowe myśliwce Su-30SM.