Sąd wyrzuca Carlosa Ghosna z rezydencji w Bejrucie

Korupcja w rosyjskiej armii. Przez tego oficera krymski most nie miał ochrony

Oficer odpowiedzialny za ochronę Mostu Krymskiego przed ukraińskimi dronami, wydał równowartość 18 mln zł publicznych pieniędzy na zakup sprzętu niezdatnego do tego typu zadań. Tym samym pozostawił Most Krymski bez zabezpieczenia. Sprawa trafiła do rosyjskiego sądu wojskowego.