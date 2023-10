Zamiast lasu będzie Izera. Sejmowa komisja jest na tak

Wyścig z czasem

Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, skierował wniosek do komisji o wydanie pozytywnej opinii, czy podmiot ubiegający się o nabycie gruntu wypełnia m.in. zapisy specustawy co do rodzaju prowadzonej działalności oraz celu przedsięwzięcia. Teraz tłumaczył, że wniosek do komisji o wydanie pozytywnej opinii, czy podmiot ubiegający się o nabycie gruntu wypełnia zapisy specustawy, został złożony jeszcze w obecnej kadencji Sejmu, bo pieniądze, które samorząd pozyska ze sprzedaży gruntów, zasilą przyszłoroczny budżet miasta. Musi on być przedstawiony do 15 listopada.

– Dla mnie jest niezwykle istotne, czy będę mógł przedstawić projekt budżetu, w którym pieniądze ze sprzedaży tych gruntów pokryją wydatki bieżące i majątkowe miasta w 2014 r., czy będę miał duży deficyt, który będę musiał pokryć jakimś instrumentem pożyczkowym. Korzystniejszym jest oczywiście posiadanie nadwyżki budżetowej, a taką będziemy mieć po sprzedaży tych gruntów, niż zmaganie się deficytem budżetowym – mówił burmistrz Silbert, cytowany przez PAP.

Zdaniem prezydenta Jaworzna budowa fabryki Izery to panaceum na transformację regionu.

– Chcemy być mądrzejsi przed szkodą, zanim zamknięte zostaną z powodu regulacji unijnych kopalnie. Chcemy uchronić ludzi przed katastrofą, żeby nie było tak, jak na początku lat 90., kiedy bezrobocie sięgało w regionie ok. 20 proc. Polska, niezależnie, kto nią będzie rządził, będzie musiała spełnić cele zapisane w KPO, a budowa fabryki Izery spełnia jeden z tych celów. Jak ktoś powie, że nie będzie tego robił, nie wybuduje fabryki, to nie dostanie pieniędzy z KPO – uważa prezydent Jaworzna.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w październiku 2016 r. i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycznych: PGE, Energi, Enei oraz Taurona.