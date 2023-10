Klienci Deloitte szukają nowych audytorów

Decyzja Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego dotycząca trzyletniego zakazu dla Deloitte Audyt na badanie sprawozdań finansowych nadal jest nieprawomocna. Ale klienci Deloitte na uprawomocnienie nie czekają – już od pewnego czasu szukają nowych firm audytorskich. Oficjalnie potwierdziły to Orlen i Energa. Zapytaliśmy spółki giełdowe, które w 2022 r. korzystały z usług Deloitte, jakie mają plany.

Część już po zmianie

Największym klientem Deloitte był Orlen, ale ważną grupą dla audytorskiej spółki są też reprezentanci sektora finansowego. Według nieoficjalnych informacji za nowym audytorem rozgląda się m.in. Bank Millennium. Zapytaliśmy tę firmę, kto bada jej sprawozdania oraz czy planuje zmianę firmy audytorskiej. – Potwierdzam, że Deloitte Audyt bada sprawozdania finansowe Banku Millennium – poinformowała nas Iwona Jarzębska z działu prasowego banku. Niestety, na drugą część pytania nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Natomiast jasno określił się Cognor. – Tak, bada nas Deloitte Audyt. Tak, szukamy audytora – odpowiedział Przemysław Małoszyc z działu relacji inwestorskich Cognora.

Niektóre firmy audytora zmieniły już rok temu i trudno jednoznacznie wyrokować, czy decyzja miała związek z postępowaniem prowadzonym przez PANA wobec Deloitte. Deloitte Audyt badał m.in. sprawozdania (za 2021 r.) grupy PGE. Ale to już się zmieniło. – Firmą audytorską, która bada sprawozdanie finansowe PGE, jest PKF Consult – poinformowało nas biuro prasowego PGE. Ta sama firma audytorska bada obecnie sprawozdania (za lata 2022–2024) Kogeneracji. Wcześniej był to Deloitte Audyt. Badał on też sprawozdania Asseco South Eastern Europe. – Od zeszłego roku bada nas BDO – informuje Monika Perek odpowiadająca za relacje inwestorskie w Asseco SEE. W tej firmie jako przyczynę zmiany audytora podano „zaistnienie uzasadnionej podstawy w rozumieniu art. 66 ust. 7 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, powstałej w związku z propozycją Deloitte dotyczącą istotnej zmiany warunków współpracy w 2022 r.; propozycja nie została zaakceptowana przez spółkę ze względu na znaczące różnice w stosunku do zasad współpracy ustalonych w umowie”.

Deloitte badało też sprawozdania spółki Echo Investment. Rada nadzorcza wybrała tę firmę do badań w latach 2020–2021. – Od 2022 r. naszym audytorem jest PwC – informuje Weronika Ukleja, rzeczniczka Echa. Również Unibep zmienił audytora. – Jest nim Grant Thornton – potwierdza Wojciech Jarmołowicz, rzecznik Unibepu.