Branża IT chce się odnaleźć w czasach kryzysów i niepewności

Prawdziwa burza mózgów czeka uczestników tegorocznej konferencji SoDA, czyli związku polskich firm technologicznych, która odbędzie się w dniach 4-5 października w Warszawie pod patronatem „Rzeczpospolitej”. Kierunek debat określa hasło spotkania- Shaping the future. Polskie IT w dobie zmian.

- Branża IT jest wyjątkowo chłonna na zmiany rynkowe – z tego względu przez lata nauczyliśmy się elastyczności i szybkiej adaptacji do nowości – twierdzi Bartosz Majewski, założyciel i prezes SoDA a także prezes Codibly. Jak zapowiada, SoDA Conference 2023 będzie dla przedstawicieli branży technologicznej okazją do rozmów o tym, jak odnaleźć się w czasach kryzysów i niepewności. W tym o możliwych strategiach zarządzania zmianą w IT, o tajemnicach udanych fuzji i przejęć, o skutecznych strategiach ekspansji za granicą a także o perspektywach branży w 2024 r.

Podczas SoDA Conference 2023 nie może też zabraknąć tematów związanych z możliwościami i wyzwaniami wynikającymi z rozwoju sztucznej inteligencji, która staje się jednym z największych motorów zmian w świecie IT. Uczestnicy spotkania będą dyskutować m.in. o efektywnym wdrażaniu sztucznej inteligencji, jej wpływie na rynek pracy w IT, analizując też projekt AI ACT i wpływ rozporządzenia na sektor technologiczny. Omówią również wyniki pierwszego raportu dotyczącego AI i Generative AI w polskim sektorze publicznym, który opracowali członkowie powołanej w lipcu tego SoDA AI Research Group.Swoimi doświadczeniami podzielą się nie tylko przedstawiciele polskiej branży IT, ale także eksperci z zagranicy, w tym Michael Murray, CEO Power Technology, Edmond Cunningham z Cmaetron LLC i Mikko Virtanen z fińskiej firmy Agileday.

- Tym, co na stałe wpisało się w tradycję SoDA Conference, jest duża dawka networkingu i rozmów kuluarowych, podczas których nie tylko kontynuujemy dyskusje ze sceny, ale też rozmawiamy o trendach i bieżących problemach czy wyzwaniach- zaznacza Bartosz Majewski.

Jak co roku, konferencję zakończy uroczysta gala i wręczenie nagród SoDA Awards przyznawanych m.in. za wzrost przychodów z eksportu, projekty innowacyjne projekty, które wywarły pozytywny wpływ społeczny.