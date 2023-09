Europa boi się Chińczyków? Tencent wydał 6 mld zł na polski Techland

Dlaczego więc sprzedał udziały Techlandu Chińczykom? „Kiedy myślę o przyszłości Techlandu, chcę dążyć do zdobycia wszystkiego co najlepsze dla naszych gier, zespołu – i dla Was. I chociaż jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy jako niezależne studio, myślę, że najlepsze jeszcze przed nami (…) Połączenie sił z Tencent pozwoli nam wrzucić najwyższy bieg, jeżeli chodzi o wdrażanie naszej wizji dotyczącej gier. Wybraliśmy sprzymierzeńca, który miał już okazję współpracować z kilkoma z najlepszych na świecie firm zajmujących się grami i który pomógł im osiągnąć nowe wyżyny – jednocześnie szanując ich metody działania. Zachowamy pełną własność naszych tytułów, utrzymamy swobodę artystyczną i twórczą, a także wciąż będziemy działać w sposób, który wydaje nam się właściwy. Ja wciąż będę pełnić rolę dyrektora generalnego studia” – zapewniał w oświadczeniu Paweł Marchewka tuż po ogłoszeniu informacji o transakcji z Tencentem.

Współpraca z Ubisoftem i Warner Bros.

Techland zatrudnia dziś ponad 400 osób, a jego gry są znane na całym świecie, najlepsze z nich sprzedały się w kilkunastomilionowych nakładach. Pierwszy hit Techland wyprodukował w 2006 roku. To był „Call of Juarez”. Wtedy Paweł Marchewka był już na tyle znany, że bez kłopotu sfinansował projekt z pieniędzy inwestorów – francuskiego Ubisoftu.

Dzięki temu, że były pieniądze i na produkcję, i na marketing „Call of Juarez”, dzięki czemu sprzedaż wszystkich czterech części gry sięgnęła 2,5 mln sztuk. Potem pojawiła się „Dead Island” (2011) i był to już sukces światowy. A „Dying Light” – pozwolił Pawłowi Marchewce na znalezienie się na liście polskich miliarderów. Partnerem w tym przedsięwzięciu był dla Polaka amerykański Warner Bros. Paweł Marchewka w 2017 roku zbudował za 40 mln zł centrum badawcze we Wrocławiu. W 2022 roku ukazała się druga część „Dying Light”. I też jest hitem.

Tencent, cenzura i ryzyko regulacyjne

Tencent ma w Chinach ponad 30 proc. rynku gier internetowych. A rząd w Pekinie zaczął ograniczać jego ekspansję, więc logiczną strategią było wyjście poza własny rynek. Gigant wcześniej skupił akcje m.in. amerykańskich Epic Games czy Riot Games, a w Polsce m.in krakowski Bloober Team.