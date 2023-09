Rodzina Peugeotów rozczarowana motoryzacją. Markę czekają duże zmiany

Czytaj więcej Tu i Teraz Przestój w fabryce Stellantisa w Tychach. Brak komponentów do produkcji Tyska fabryka w której produkowane są Fiaty, Abarthy i Lancie boryka się z zakłóceniami w dostawach komponentów. Zakład czasowo wstrzymał produkcję aut. Przerwa planowana jest do końca tygodnia.

Zarządzanie udziałami w Stellantisie i producencie części samochodowych Forvia powierzono firmie Peugeot 1810. Istnieje również start-up o nazwie Peugeot Freres Industrie, który nadzoruje rozwój marki Peugeot.

1810, to rok, kiedy Jean Pierre Peugeot zmienił wiatrak w zakład mechaniczny w Sochaux. Nadal jest tam fabryka, która kiedyś należała do PSA, teraz do Stellantisa. W 1886 roku Armand Peugeot i jego kuzyn uruchomili produkcję rowerów w Valentigney.

To Armand szybko jednak zorientował się, że warto zająć się motoryzacją. Przełomem było zaprezentowanie w 1891 roku auta z silnikiem spalinowym Daimlera. Potem przyszedł czas na motocykle i pojazdy ciężarowe. Z czasem posiadanie auta Peugeota zostało uznane we Francji za symbol wyższego statusu społecznego. Do dzisiaj autami tej marki jeżdżą członkowie francuskiego rządu i szefowie dużych firm w tym kraju.