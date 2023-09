Brytyjski gigant BAE Systems poinformował o utworzeniu w Ukrainie prawnego podmiotu i o podpisaniu z rządem tego kraju porozumień o zwiększeniu pomocy w dostawach broni i wyposażenia. Decyzja umożliwi Brytyjczykom wspólną pracę z Ukraińcami nad szukaniem potencjalnych partnerów w realizacji planu docelowej produkcji w Ukrainie lekkich armat kalibru 105 mm i lepiej rozumieć ukraińskie potrzeby — odnotowały Reuter i AFP.

„Podpisanie tych umów i utworzenie podmiotu prawnego w Ukrainie zwiększa istniejące do nas zaufanie i wsparcie, toruje nam drogę do współpracy nad zapewnieniem bardziej bezpośredniego wsparcia ukraińskim siłom zbrojnym” — oświadczył w komunikacie prezes Charles Woodburn.

Kilak dni wcześniej Ukraina podpisała list intencyjny ze Szwecją o wzmocnieniu współpracy w produkcji i używaniu rodziny pojazdów opancerzonych CV90, produkowanych przez szwedzką część BAE Systems.

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow zapytany przez Reutera odpowiedział: — Oczywiście każde zakłady produkcji broni, zwłaszcza jeśli będzie ona wobec nas, stają się obiektem specjalnej uwagi naszych wojskowych. Decyzja BAE nie będzie mieć wpływu na przebieg konfliktu w Ukrainie, nie przyczyni się do zmniejszenia wrogich działań — dodał.

„Nasz światowy zakres, ścisłe stosunki z klientami i nasze nowoczesne technologie pozwalają nam skutecznie spełniać wymogi w zakresie bezpieczeńswta narodowego na coraz bardziej niepewnym świecie” — oświadczył w sierpniu prezes Woodburn. Wtedy BAE Systems podała o zwiększeniu po 6 miesiącach zysku o 57 proc. do 965 mln funtów i obrotów o 13 proc. do 11 mld. Wojna w Ukrainie przyczyniła się do zwiększenia zamówień do rekordowego poziomu 66,2 mld funtów. Grupa zwiększyła w związku z tym dywidendę o 11 proc. i ogłosiła nowy program skupu z rynku swych akcji za 1,5 mld funtów. W połowie sierpnia odkupiła za 5,55 mld dolarów od Ball Corp jej filię Ball Aerospace, producenta silników rakiet kosmicznych.