W ubiegłym tygodniu Autopay poinformował o wykryciu nieautoryzowanego dostępu do swojej infrastruktury oraz części danych dotyczących przetworzonych płatności. W czwartek portal Niebezpiecznik podał, że w wyniku cyberataku mogło dojść do wycieku danych kart płatniczych Polaków.

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„Istnieje podejrzenie nieuprawnionego dostępu do adresu e-mail, numeru telefonu (jeśli transakcja dotyczyła doładowania telefonu), adresu IP oraz danych karty płatniczej użytej do płatności” – przekazała spółka portalowi.

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Autopay zaznaczył, że dotychczas nie potwierdził skopiowania ani wykorzystania danych, ale nie może tego całkowicie wykluczyć. Wszystkie podmioty dotknięte incydentem miały zostać indywidualnie poinformowane.

Wyciek danych z Autopay. Ekspert radzi natychmiast zastrzec kartę

Ekspert cyberbezpieczeństwa Krzysztof Smaga ostrzegł, że przejęcie kompletu danych karty płatniczej może umożliwić przestępcom dokonywanie nieautoryzowanych transakcji.

– Jeśli wyciekł komplet danych dotyczących konkretnej karty, czyli: imię i nazwisko posiadacza, kod CVV lub CVC, numer i data ważności, i te dane posiada cyberprzestępca, to może on dokonywać płatności na konto właściciela karty – wyjaśnił w rozmowie z PAP.

Zdaniem eksperta osoby, które otrzymały od Autopay powiadomienie o incydencie, powinny przede wszystkim zastrzec kartę i wystąpić o wydanie nowej.

– Kartę można zastrzec w aplikacji bankowej, w siedzibie dowolnego banku lub przez infolinię – wskazał Smaga.

Do sytuacji odniósł się również Związek Banków Polskich. W czwartkowym komunikacie podkreślił, że incydent nie dotyczył infrastruktury bankowej, a dane, które mogły zostać ujawnione, nie pochodziły bezpośrednio z systemów banków.

ZBP zapewnił, że sektor bankowy podejmuje działania mające na celu ocenę potencjalnych skutków zdarzenia dla klientów oraz ograniczenie ryzyka utraty pieniędzy.

Banki blokują karty po cyberataku. ZBP ostrzega przed oszustami

Związek Banków Polskich zwrócił uwagę, że cyberprzestępcy mogą wykorzystywać informacje o ataku do podszywania się pod banki i inne zaufane instytucje.

Organizacja zaleca, aby przed zatwierdzeniem każdej operacji dokładnie sprawdzić dane transakcji.

„Regularnie kontroluj historię transakcji na swoim koncie i karcie. Nie podawaj danych karty płatniczej przez telefon, SMS ani e-mail. Nie klikaj w linki dotyczące zwrotów środków, dopłat lub aktualizacji danych. Nie udostępniaj loginu, hasła ani kodów autoryzacyjnych do bankowości” – ostrzegł ZBP.

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Niektóre banki już podjęły działania zabezpieczające. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie poinformował o prewencyjnym zastrzeżeniu wybranych kart Visa i Mastercard, które były wykorzystywane do płatności za pośrednictwem Autopay.

Z kolei Bank Spółdzielczy w Sochaczewie przekazał, że otrzymał od Banku Zrzeszającego BPS oraz organizacji Visa i Mastercard informację o incydencie bezpieczeństwa obejmującym ponad 22 tys. danych kartowych.

„Pozyskaliśmy informację o globalnym incydencie bezpieczeństwa dotyczącym wycieku ponad 22 tys. danych kartowych, który również obejmuje część klientów Banku Spółdzielczego w Sochaczewie” – poinformował bank.

Autopay jest dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i identyfikacji klientów.