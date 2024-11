Wpływ wygranej Donalda Trumpa na banki. Bardziej skorzystają amerykańskie

Sektor bankowy dużo zyska, jeśli republikańscy szefowie organów nadzoru po zajęciu stanowisk zwolnionych przez nadzorców z administracji Joe Bidena złagodzą wymogi kapitałowe i będą łatwiej zgadzać się na fuzje — uważają bankowcy i analitycy cytowani przez Reutera.

— Chcę wierzyć, że zbliżamy się do tej chwili, kiedy będzie można zawierać większe umowy — stwierdził na konferencji bankowej w Nowym Jorku Mitchell Eitel, partner kancelarii prawnej Sullivan & Cromwell. A prezes Bank of America, Brian Moynihan powiedział na innej imprezie, że nowi nadzorcy sektora bankowego powinni zezwalać na nowe umowy. Mogą też łatwiej akceptować większe zakupy aktywów rezygnując z dotychczasowego nastawienia, że mniejsze umowy mają większe szanse uzyskania poparcia przez oficjalne czynniki. Jednym z kluczowych sprawdzianów będzie umowa za 35,3 mld dolarów o przejęciu Discover Financial przez Capital One Financial Group.

Większe banki mogą dostawać zgodę na kupowanie rywali i zwiększanie swych rozmiarów, stanowić większą konkurencję dla bankowych gigantów, które w ostatnich latach mocno zwiększyły depozyty. — Moim zdaniem, będziemy świadkami większej aktywności, bo istnieje stłumiony popyt na takie transakcje — uważa Tom Michaud, prezes banku inwestycyjnego Keefe, Bruyette & Woods. Dodał, że banki średniej wielkości zwiększają zwykle zwrot od kapitału po umowach o zwiększeniu zakresu działania. — Jeśli będziemy bezczynni, to dojdzie do tego, że będziemy mieć cztery naprawdę duże banki, które staną się jeszcze większe — powiedział.

Duże banki regionalne, m.in. holding US Bancorp z Minneapolis, Truist Financial z Charlotte i sieć PNC Bank będą zapewne uczestniczyć w fuzjach i w kupowaniu aktywów — stwierdził Randal Quarles, założyciel firmy zarządzania aktywami i doradczej Cynosure Group i były wiceprzewodniczący działu nadzoru w banku centralnym USA.