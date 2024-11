Rosjanie postawili na swoim. Objęta sankcjami Judajewa w zarządzie MFW

Nie wiadomo jak Judajewa dostanie się z Moskwy do Waszyngtonu

Z powodu sankcji nałożonych na rosyjskie linie lotnicze, żadna z nich nie ma prawa przelotu nad terytorium USA. Pozostają więc linie arabskie — Emirates bądź Qatar Airways, które regularnie latają do Rosji i Stanów Zjednoczonych, w tym do Moskwy i Waszyngtonu. Jest jeszcze możliwość skorzystania z Turkish Airlines, które mają dzisiaj największą siatkę połączeń na świecie i też nie opuściły rynku rosyjskiego. Ale turecka linia jest bardzo ostrożna przy wpuszczaniu swoich pasażerów na pokład. Ich dokumenty sprawdzane są dwukrotnie. Raz przy odprawie biletowo-bagażowej i drugi raz już przy wejściu do samolotu. Wtedy służby graniczne sprawdzają, czy pasażer z całą pewnością nie będzie miał kłopotów z wjazdem do kraju, do którego podróżuje.

Tymczasem Ksenia Judajewa, aby spełniać swoją rolę dyrektora raczej nie może pracować online i powinna być na miejscu. Czy i jaką ma wizę wjazdową do USA — tego nie wiadomo.