Bank domaga się pieniędzy od klientów. Bardzo kosztowny trik z TikToka

JPMorgan Chase pozwał rosyjski VTB przed sąd w Nowym Jorku. Zarzuca Rosjanom „rażące naruszenie umowy". Chodzi o pozew VTB złożony w sądzie w Rosji, w którym grozi zajęciem tutejszych aktywów JPMorgan.

Bank domaga się zwrotu pieniędzy i kosztów

Teraz, oprócz zwrotu funduszy, do których rzekomo uzyskali nielegalnie dostęp, Chase Bank żąda od oskarżonych pokrycia kosztów prawnych banku i innych wydatków związanych ze sprawami. JPMorgan złożył również pozwy w sądach federalnych na Florydzie i w Kalifornii. „Oszustwo jest przestępstwem, które dotyka każdego i podważa zaufanie do systemu bankowego” — powiedział Drew Pusateri, rzecznik Chase Bank. „Prowadzimy te sprawy i aktywnie współpracujemy z organami ścigania, aby upewnić się, że jeśli ktoś dopuszcza się oszustwa wobec Chase i jego klientów, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności” - dodał. Pusateri powiedział, że bank jest „otwarty na ściganie innych osób lub podmiotów, które naszym zdaniem są zamieszane w oszustwa bankowe”.

CNBC przypomina, że pomimo coraz mniejszego zainteresowania z korzystania z papierowych czeków, ponieważ cyfrowe formy płatności zyskują na popularności, nadal stanowią one główne źródło oszustw, co spowodowało straty w wysokości 26,6 miliarda dolarów na całym świecie w zeszłym roku, zgodnie z Global Financial Crime Report Nasdaq.