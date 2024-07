Pierwsze raporty o awarii w Santanderze pojawiły się według Downdetektor już przed godziną 8. Problemy polskiego banku to efekt globalnej awarii usług Microsoftu. Jak donosi Bloomberg, wywołała ona problemy w bankach, liniach lotniczych i na lotniskach, a także na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych.

Awaria CrowdStrike spowodowała globalne zakłócenia dla użytkowników komputerów z systemem Microsoft Windows.

Klienci Santander Bank Polska odcięci od swoich kont i pieniędzy

Z pierwszych informacji wynikało, ze klienci Santander Bank Polska stracili dostęp online do konta bankowego i nie mogą płacić kartami. Aż 81 procent zgłoszeń na Downdetector o awarii w tym banku dotyczy płatności bezgotówkowych, co oznacza poważne utrudnienia dla użytkowników. Pozostałe raporty informują również o problemach z logowaniem do konta osobistego Santander zarówno poprzez serwis, jak i aplikację mobilną, uniemożliwiając wykonywanie przelewów, sprawdzanie stanu konta czy dostęp do historii transakcji.

Jednak według informacji samego banku wynika, że kłopot dotyczy jedynie infolinii. Nadal można płacić kartami, korzystać z bankomatów, logować się do bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej.