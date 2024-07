"W filmach tego rodzaju chodzi zarówno o to, co się pokazuje, jak i o to, co się ukrywa. Stąd bierze się pożądanie" – mówi francuska reżyserka Audrey Diwan, która postanowiła na nowo opowiedzieć historię "Emmanuelle", bohaterki produkcji z 1974 roku. Właśnie ukazał się zwiastun nowej wersji.