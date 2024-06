Niektóre źródła prasowe wyjaśniły decyzję Bank of China chęcią uniknięcia sankcji wtórnych. Jeden z rozmówców określił rolę banku w ruchu płatniczym jako znaczącą.

Kreml nie ma żadnego pomysłu na pomoc biznesowi

Amerykańskie listy sankcyjne dzielą się na dwa typy: skonsolidowaną listę ograniczeń CSL i znacznie bardziej rygorystyczną listę specjalnie wyznaczonych obywateli – SDN-List. Listę przygotowało Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC).

Rosyjscy przedsiębiorcy zgłaszali już zimą problemy z przesyłaniem płatności z Rosji przez Bank od China i inne instytucje kredytowe w Chinach, ale sam bank zapewniał, że nadal przyjmuje przelewy w rublach. Kreml winą za decyzję Bank of China obarczył Zachód.

„Stany Zjednoczone i Unia Europejska w dalszym ciągu wywierają bezprecedensową presję na Chińską Republikę Ludową, także w kontekście stosunków z nami. To oczywiście stwarza pewne problemy, ale nie może stać się przeszkodą w dalszym rozwoju naszych relacji handlowych i gospodarczych” – zapewniają rosyjscy urzędnicy, ale nie proponują biznesowi niczego w zamian. To przedsiębiorcy muszą teraz szukać innych sposobów realizacji umów z Chinami. A to oznacza większe wchodzenie w szarą strefę.



W ostatnim czasie płatności coraz częściej realizowane są za pośrednictwem pozabankowych pośredników płatniczych, co sprawia, że ​​cały łańcuch transakcji jest mniej przejrzysty – oceniają rozmówcy Kommersanta. Ich zdaniem działalność pośredników pozabankowych pozostaje poza kontrolą organów regulacyjnych i jest nieprzejrzysta, co czyni mechanizm ryzykownym: „Jeśli pieniądze utkną, zostaną zwrócone w rublach, ale nie jest jasne, po jakim kursie to się stanie.”