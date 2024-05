"To jest kompetencja prezydium Sejmu i prezydium Sejmu decyzję w tej sprawie podejmie. Uważam, że tego wniosku nie należy blokować" - powiedział w w Polsat News Hołownia. Dodał, że decyzja prezydium w tej sprawie zapadnie w czwartek wczesnym popołudniem.

Poselski wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed TS

Grupa 191 posłów koalicji rządzącej w marcu tego roku przesłała do marszałka Sejmu wstępny wniosek o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Zarzucono mu naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez "należytego upoważnienia" od Rady Polityki Pieniężnej i poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP.

W ocenie członków zarządu NBP wniosek ten jest próbą złamania niezależności polskiego banku centralnego.

Czytaj więcej Banki Rekordowe wynagrodzenie prezesa NBP. Tyle zarabia Adam Glapiński Adam Glapiński po raz kolejny pobił rekord zarobków na stanowisku prezesa NBP. Co ciekawe, większość jego wynagrodzenia stanowią nagrody.

Pod koniec kwietnia Szymon Hołownia poinformował, że skierował wniosek o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jak wyjaśnił, Komisja ma stwierdzić, czy należy odesłać ten wniosek do wnioskodawców celem uzupełnienia "pewnych istotnych kwestii formalnych". Wczoraj komisja procedowała nad tym wnioskiem i uznała, że nie potrzebuje on uzupełnień.