Nowe wzory banknotów we wszystkich czterech nominałach — 5, 10, 20 i 50 funtów — zostały zaprezentowane w grudniu 2022 roku. Wizerunek monarchy na awersie oraz w przezroczystym okienku zabezpieczającym jest jedyną zmianą w stosunku do używanych obecnie banknotów — informuje BBC. Rewers obecnych polimerowych banknotów Bank of England, na których widnieją w kolejności rosnącej Sir Winston Churchill, Jane Austen, JMW Turner i Alan Turing, pozostanie niezmieniony.

Bank Anglii poinformował, że nowe serie banknotów będą drukowane jedynie w takich ilościach, aby zastąpić te wycofywane z obiegu wskutek ich zużycia lub w razie zwiększonego zapotrzebowania. Banknoty królowej Elżbiety, które są już w obiegu – około 4,7 miliarda sztuk o wartości 82 miliardów funtów – nadal można używać w sklepach, nawet po wejściu do obiegu nowych banknotów. Banknoty króla Karola zastąpią je tylko wtedy, gdy nie będą już nadawać się do użytku lub gdy wzrośnie zapotrzebowanie - informuje BBC.

Bank Anglii zapowiada aukcję banknotów na cele charytatywne

Bank Anglii poinformował także, że latem zostanie zorganizowana aukcja nowych banknotów o niskich numerach seryjnych, z której dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne. Oprócz aukcji obywatele będą mogli wziąć udział w głosowaniu i kupić zestaw banknotów.



Karol III jest dopiero drugim brytyjskim monarchą, którego portret znajdzie się na banknotach Banku Anglii. Pierwszym banknotem Banku Anglii z portretem królowej Elżbiety II był banknot 1 funtowy wyemitowany w 1960 roku.