Zawieszenie broni czy koniec wojny w NBP?

Zapowiedział, że bank będzie się bronił, używając do tego instrumentów prawnych i finansowych.

Deeskalacja konfliktu

Ton zmienił też Paweł Mucha. - Co do wątku personalnego (naruszenie dóbr osobistych) rozważę czy w ogóle jest sens podejmować w tej sprawie jakiekolwiek działania prawne. W sprawach banku będę natomiast działał z pełną determinacją. Prezes NBP nie stoi ponad prawem. Powinien go przestrzegać – pisał na portalu X w czwartek. Wspomniał też o konieczności wyciągnięcia konsekwencji w związku z naruszeniami prawa, w tym konstytucji.

Ale w piątek, po konferencji prezesa Glapińskiego, Mucha wyraźnie spuścił z tonu. - Chciałbym podziękować prezesom Marcie Gajęckiej i Piotrowi Pogonowskiemu [członkowie zarządu] za stworzenie warunków do naszej dzisiejszej rozmowy z Prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim. Jak powiedział Prezes NBP dobro banku centralnego jest najważniejsze – napisał na portalu X Paweł Mucha.

Paweł Mucha, jest prawnikiem, wcześniej był m.in. ministrem w kancelarii prezydenta i jego doradcą. To prezydent wskazał go do zarządu NBP.